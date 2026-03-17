Tres mexicanos, por la gloria en el Mundial de Atletismo Indoor 2026

México tendrá representación en Polonia con tres atletas que buscan avanzar en un evento con figuras olímpicas y campeones mundiales rumbo a nuevas marcas

Portilla debutará este sábado en el Mundial de Atletismo Indoor/IG:erickportillomx

La delegación mexicana ya se encuentra lista para competir en el Campeonato Mundial de Atletismo Bajo Techo Kujawy Pomorze 2026, que comenzará el próximo viernes en Polonia con la participación de atletas de todo el mundo. El evento reunirá a 674 competidores, divididos en 345 hombres y 329 mujeres, provenientes de 118 países.

La competencia contará con un alto nivel, ya que estarán presentes 11 campeones mundiales de Tokio 2025, así como nueve medallistas de oro individuales de los Juegos Olímpicos de Paris 2024. Entre las figuras destaca el sueco Armand Duplantis, quien encabeza el cartel en la prueba de salto con pértiga.

Por parte de México, tres atletas buscarán protagonismo en sus respectivas disciplinas. Se trata del mediofondista Eduardo Herrera, el lanzador de bala Uziel Muñoz y el saltador de altura Erick Portillo, quien ha sido uno de los nombres a seguir en el ciclo olímpico.

Portillo llegará a la competencia con antecedentes importantes, luego de convertirse en el primer mexicano en clasificar en salto de altura con una marca de 2.26 metros. Su participación está programada para el sábado, donde buscará mejorar su registro personal.

Antes de viajar a Polonia, el atleta compartió sus objetivos para este campeonato. “Yo estoy buscando una marca personal arriba de 2.30, 2.32, 2.33. Claro que estoy pensando en una medalla, pero quiero ir paso a paso y ver cómo se dan las cosas”, señaló.

El saltador también hizo referencia a la importancia de no generar presión adicional en este tipo de competencias. “Prefiero no poner expectativas muy altas desde ahora. Si llega una medalla, será algo importante y significativo, pero quiero enfocarme en mi rendimiento”, explicó.

Portillo ya cuenta con experiencia olímpica tras su participación en Paris 2024, donde finalizó en la posición 15. A partir de ahí, ha comenzado a construir su camino con la mira puesta en el siguiente ciclo.

De cara a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028, el mexicano tiene un objetivo claro. “Ahí sí voy por una medalla. Es una meta muy clara para mí, y además será una sede cercana a México, con mucho apoyo del público”, comentó.

¿Cuándo compiten los mexicanos en el Mundial Bajo Techo 2026?

La actividad para los atletas mexicanos iniciará el viernes con Eduardo Herrera, quien disputará las eliminatorias de los 1,500 metros. Posteriormente, Erick Portillo verá acción el sábado en el salto de altura.

La participación nacional concluirá el domingo con Uziel Muñoz, quien competirá en la final de lanzamiento de bala, donde buscará subir al podio tras su condición de subcampeón mundial.

Te puede interesar: