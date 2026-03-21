Erick Portillo le da a México una histórica plata en el Campeonato Mundial de Atletismo Indoor Torun 2026

Ésta es la tercera medalla para el país en Mundiales bajo techo y la primera en salto de altura; la bandera de Tricolor regresa al podio después de 27 años

Erick Portillo se cuelga la plata en salto de altura | Reuters

Erick Portillo hizo historia para México al ganar la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Atletismo Indoor 2026, que se lleva a cabo en Torun, Polonia. El saltador azteca terminó la competencia de salto de altura con una marca de 2.30 metros, registrando su mejor marca de la temporada y asegurando el segundo lugar, con lo que consiguió la tercera presea mexicana en mundiales bajo techo, la primera de plata y la primera en esta disciplina.

Portillo comenzó la prueba sin problemas, saltando 2.17m y 2.22m en su primer intento. La prueba para el mexicano llegó en la altura de 2.26m que falló en su primer salto, pero en el segundo intento logró pasarlo sin problemas. Sin embargo, la tensión llegó en los 2.30 metros, donde Portillo falló sus primeros dos intentos, pero en el tercero aseguró el segundo lugar, saltando de emoción y festejando con Edgar Rivera, también especialista en salto de altura.

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