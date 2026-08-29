Maratón de la CDMX 2026: ruta, duración, calles cerradas y vías alternas

El Maratón de la CDMX 2026 provocará cierres en avenidas principales; conoce la ruta, horarios y alternativas para circular este domingo

¿Cuáles son las calles cerradas por el Maratón CDMX? | Imago 7

El Maratón de la Ciudad de México 2026 se realizará este domingo 30 de agosto con un recorrido de 42.195 kilómetros que comenzará en Ciudad Universitaria y terminará en el Zócalo capitalino. La edición 43 de la competencia reunirá a alrededor de 30 mil corredores y generará cierres vehiculares en diferentes zonas de la capital durante las primeras horas del día.

La ruta atravesará sectores de Coyoacán, las colonias Roma y Condesa, el Bosque de Chapultepec, Polanco, Paseo de la Reforma y el Centro Histórico. Debido al paso de los participantes, avenidas como Insurgentes Sur, Reforma, Juárez y 20 de Noviembre tendrán restricciones a la circulación conforme avance la carrera.

Para quienes tengan que trasladarse por la Ciudad de México durante la mañana del domingo, las autoridades recomendaron utilizar vialidades como Anillo Periférico, Circuito Interior, División del Norte y Eje 3 Oriente. El transporte público también tendrá modificaciones, principalmente en algunas rutas del Metrobús.

Maratón de la CDMX 2026: fecha, horario y ruta

El XLIII Maratón de la Ciudad de México se correrá el domingo 30 de agosto de 2026. El punto de salida estará sobre avenida Insurgentes Sur, entre la Biblioteca Central de la UNAM y el Estadio Olímpico Universitario, mientras que la meta estará instalada en la Plaza de la Constitución, en el Zócalo.

Las salidas serán escalonadas. El grupo de participantes en silla de ruedas, ciegos y débiles visuales comenzará a las 05:45 horas. La categoría Elite Femenil arrancará a las 05:50, mientras que Elite Varonil y el bloque A tendrán salida desde las 06:00 horas. El bloque B partirá a las 06:15 y el C a las 06:30.

Desde Ciudad Universitaria, los corredores tomarán avenida Insurgentes Sur y avanzarán hasta la Glorieta de Insurgentes. Posteriormente, el recorrido entrará a las zonas de Roma y Condesa antes de dirigirse hacia Chapultepec y Polanco.

El trazado continuará por corredores como Paseo de la Reforma, Plaza de la República y avenida Juárez antes de entrar al Centro Histórico. Los últimos kilómetros llevarán a los participantes hacia avenida 20 de Noviembre para concluir frente a Palacio Nacional, en el Zócalo.

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La distancia oficial será de 42 kilómetros con 195 metros. El trayecto cuenta con homologación de organismos como la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, la Asociación Internacional de Maratones y Carreras de Distancia y World Athletics.

¿Cuáles son las calles cerradas por el Maratón de la CDMX 2026 y cuánto dura la carrera?

Los cierres se aplicarán de manera progresiva sobre las vialidades que forman parte del recorrido. La Secretaría de Seguridad Ciudadana contempla afectaciones desde la zona de Ciudad Universitaria hasta el Centro Histórico durante el desarrollo del evento.

Entre las principales calles y avenidas contempladas en la ruta y que tendrán restricciones se encuentran avenida Insurgentes Sur-Norte, Glorieta de Insurgentes, Oaxaca, Nuevo León, Parque España, Sonora, avenida Chapultepec, Paseo de la Reforma, Mahatma Gandhi, calzada Chivatito, Julio Verne, Luis G. Urbina, Presidente Masaryk, Moliere, Ferrocarril de Cuernavaca y Ejército Nacional.

También habrá afectaciones en Thiers, Darwin, Rubén Darío, Ignacio Ramírez, Plaza de la República, avenida Juárez, Eje Central Lázaro Cárdenas, Francisco I. Madero, Simón Bolívar, República de El Salvador, avenida 20 de Noviembre y 16 de Septiembre.

Los cierres no necesariamente permanecerán durante toda la jornada. La circulación se irá restableciendo conforme avance el contingente y las autoridades determinen que cada tramo puede volver a recibir vehículos.

En cuanto a la duración, el tiempo límite establecido para completar los 42.195 kilómetros es de seis horas. Esto corresponde a un paso máximo aproximado de ocho minutos con 30 segundos por kilómetro. Los participantes que superen este periodo pueden quedar sujetos a la reapertura progresiva de las vialidades.

Por esta razón, aunque las primeras salidas ocurrirán antes de las 06:00 horas, las afectaciones pueden extenderse durante buena parte de la mañana y acercarse al mediodía en algunos sectores, dependiendo del paso de los corredores y de las disposiciones de tránsito.

Estas son las alternativas viales por el Maratón de la CDMX 2026

La Secretaría de Seguridad Ciudadana recomendó evitar los corredores incluidos en el trayecto y utilizar vialidades externas a la ruta. Entre las opciones señaladas se encuentran Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, Eje Central Lázaro Cárdenas, Circuito Interior, avenida Aztecas, avenida Cuauhtémoc, División del Norte, Marina Nacional, Anillo Periférico y calzada Legaria.

El Anillo Periférico será una de las vías disponibles para atravesar sectores de la capital sin ingresar directamente al recorrido del Maratón. También podrá utilizarse una parte de Circuito Interior, principalmente entre Mixcoac e Iztacalco.

Otra alternativa será Eje 3 Oriente rumbo a Oceanía. Viaducto Miguel Alemán podrá utilizarse desde la zona de la colonia Nápoles hacia el oriente, mientras que calzada de Tlalpan estará disponible en determinados tramos, al igual que División del Norte, avenida Aztecas, Legaria y Marina Nacional.

Circuito Interior también aparece como opción en el tramo comprendido entre Manuel Carpio y Congreso de la Unión. Las alternativas dependerán del punto de origen y destino, por lo que se recomienda considerar tiempo adicional para los desplazamientos durante la mañana del domingo.

El transporte público también tendrá ajustes. Las líneas 1, 2, 3 y 9 del Metro comenzarán operaciones desde las 05:00 horas y los corredores podrán ingresar sin costo al mostrar su número de participante. En el caso del Metrobús, se esperan modificaciones en las líneas 1, 2, 3, 4 y 7 debido a los cruces con el recorrido.

El dispositivo vial permanecerá activo durante el desarrollo de la competencia y hasta que las autoridades concluyan las labores correspondientes y permitan la reapertura de las zonas utilizadas por los corredores.

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