México se confirma como potencia mundial en el tiro con arco

Siete arqueros mexicanos competirán en la Final de Copas del Mundo, que reunirá a los 32 mejores del planeta en Saltillo

La delegación tricolor de tiro con arco buscará la gloria en casa | Claro Sports

México llegará con una de sus delegaciones más numerosas a la Final de Copas del Mundo de tiro con arco, que se realizará del 10 al 13 de septiembre en la Plaza de Armas de Saltillo, Coahuila.

La edición 20 del certamen reunirá a los 32 mejores arqueros del planeta y contará con la participación de siete mexicanos, cuatro de ellos originarios de Coahuila, una cifra que confirma el crecimiento del país dentro de la élite internacional.

“Es la edición en donde más mexicanos tenemos compitiendo, es la edición 20, entonces también es una edición muy especial. La Copa del mundo empezó en Mérida en el 2006. Ahora la final es en Saltillo, 20 años después y tenemos a siete mexicanos de los cuales cuatro son coahuilenses y yo te puedo decir que no hay un estado en el mundo, ni siquiera Corea, que pueda decirte que tiene cuatro arqueros participando en la Final de Copa del mundo. Entonces creo que eso habla de que somos una potencia y un rival a vencer”, Gabriel Ramos, presidente de World Archery México.

En la modalidad de recurvo competirán Ana Paula Vázquez y Alejandra Valencia en la rama femenil, mientras que Matías Grande representará a México en la varonil. En compuesto estarán la número uno del mundo, Maya Becerra, además de Dafne Quintero, Sebastián García y Rodrigo González.

“Somos una selección muy fuerte que quiere dar buenos resultados ante su gente para tener un buen cierre de temporada en donde lo mejor del mundo estará en México y entre ellos hay varios de nosotros que han dado buenos resultados en el año”, dijo Maya Becerra.

La Final de Copas del Mundo contará con ocho competidores por cada rama y modalidad, provenientes de 16 países, por lo que Saltillo recibirá a buena parte de la élite internacional de la especialidad.

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El tiro con arco es uno de los deportes prioritarios de la CONADE. Durante este año recibió un presupuesto de 70 millones de pesos, inversión que ha acompañado los resultados de una selección mexicana que actualmente cuenta con seis representantes dentro de los 10 primeros lugares del ranking mundial.

“El dinero está invertido no solamente en una cosa o no solamente en un evento. Tenemos al mejor entrenador en México, campamentos en el centro de excelencia, concentraciones, certificaciones a entrenadores. Estamos haciendo un programa integral que sin el apoyo del gobierno, esto sería imposible, sin el apoyo de los patrocinadores que tenemos de los estados, pues es así. y creo que es la forma en la que estamos empujando para hacer una potencia”, explicó el federativo.

La competencia en Saltillo representará el cierre de temporada para los seleccionados, después de las cuatro fechas del serial internacional y de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo. Con la ventaja de competir como locales y varios representantes instalados entre los mejores del mundo, la expectativa de la delegación mexicana será cerrar el año con presencia en el podio y confirmar su condición de potencia internacional.

“Es una responsabilidad muy grande, es muy bueno, lógicamente, pues yo creo que somos el país que… más arqueros tiene junto con Corea en el top mundial, eso habla de la potencia que está convirtiéndose México y la responsabilidad es mantenerlo y lógicamente consolidarlo, o sea, porque al final yo entiendo que podemos tener muchos arqueros, pero el público y la gente va a decir sí, pero en Juegos Olímpicos tienes que ganar. Bueno, estamos trabajando para eso”, acotó.

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