Maratón de la CDMX 2026: 30 mil corredores tomarán las calles de la capital en la edición 43

Corredores nacionales y extranjeros buscarán completar una de las pruebas de fondo con mayor tradición dentro del atletismo latinoamericano

La edición 43 reunirá a 30 mil corredores | @MaratonCDMX

El Maratón Ciudad de México Telcel celebrará este domingo su edición 43, con la participación de 30 mil corredores, quienes realizarán el recorrido desde Ciudad Universitaria con final en el asta bandera del Zócalo Capitalino.

Este evento nació en 1983 y se corrió por primera vez desde el Autódromo de los Hermanos Rodríguez con meta en el Monumento a la Revolución, teniendo como ganadores a los mexicanos, Casimiro Reyes y Maricarmen Cárdenás.

En 2013 la ruta cambió, con salida en el Hemiciclo a Juárez y llegada en el estadio Olímpico Universitario. En 2018 y para conmemorar los 50 años de los Juegos Olímpicos México 68, la ruta emuló casi todo el recorrido de este evento, comenzó en el zócalo y terminó en el estadio de CU.

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Al año siguiente con el objetivo de tener más corredores que cruzaran la meta, la ruta se invirtió, saliendo en la Torre de Rectoría, y con la meta en el Zócalo. En 2020 la pandemia evitó su realización, y a finales de 2021 se reanudó hasta la fecha.

El Maratón Ciudad de México Telcel cuenta con categoría oro y es uno de los más importantes de América Latina. El año pasado, Etiopia arrasó con Tadu Abate en la rama varonil y Bekelech Gudeta en la femenil. El último corredor mexicano que ganó el tradicional evento fue Dario Castro en 2021, mientras que en las damas, la última representante tricolor que resultó vencedora fue Karina Pérez Delgado en la edición 2010.

Los récords de este maratón los poseen, el boliviano, Héctor Garibay, en la rama varonil con un tiempo de 2:08:23 logrado en 2023; y en la rama femenil, la keniana Celestina Chepchirchir, en 2023 con registro de 2:27:17.

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Todo está listo para que miles de corredores inunden las calles de la capital mexicana en una auténtica fiesta deportiva en una jornada que mantendrá al Maratón de la Ciudad de México como uno de los principales eventos deportivos del calendario capitalino.

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