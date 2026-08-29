Colombia se mete en la conversación del mejor jiujitsu mundial

La delegación de Colombia fue décima y décimo tercera en el Mundial de Jiujitsu juvenil y senior que se disputó en Abu Dhabi.

Colombia en el Mundial | Federación Colombiana de Jiujitsu

Colombia sigue brillando gracias al deporte. Después del terremoto que sacudió a casi todo el país el pasado lunes 10 de agosto, poco a poco se han reactivado las competiciones en las diferentes disciplinas. Esta vez, el turno fue para el jiujitsu, un deporte donde el pueblo ‘cafetero’ poco a poco se va insertando.

El Mundial de Jiujitsu juvenil y senior se llevó a cabo del 2 al 9 de agosto en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. En los resultados generales, dentro de la categoría juvenil, los ‘cafeteros’ se quedaron con el décimo puesto de la cita orbital. Ahora bien, en la rama senior, Colombia ocupó la decimotercera casilla.

Así le fue a Colombia en el Mundial juvenil de jiujitsu

La categoría juvenil del Mundial tuvo lugar del 2 al 5 de agosto, donde la participación nacional se destacó con varias preseas. Luna Cortés obtuvo la medalla de oro en la modalidad U18 de No-Gi femenina (lucha sin kimono) de los -44 kilogramos y las de bronce en U18 de Ne-Waza y combate en la misma división.

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Las preseas de plata llegaron a la delegación colombiana gracias a Jethro Soler y Angélica Torres. El primero fue subcampeón en la categoría U16 de combate de -56 kilogramos. Mientras que la segunda obtuvo el segundo lugar en la modalidad de combate de -63 kg de la categoría U21.

Las celebraciones no pararon allí. Jaider Mora cosechó dos preseas de bronce para Colombia, ambas en la categoría U21 de +94 kilogramos, siendo la primera en la modalidad de Ne-Waza y la segunda en combate. Así las cosas, Colombia finalizó en el décimo lugar del medallero general de la Mundial juvenil de jiujitsu con un oro, dos platas y dos bronces.

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Así le fue a Colombia en el Mundial senior de jiujitsu

Yendo a la categoría senior, que se desarrollo del 6 al 9 de agosto, Colombia acumuló una medalla de plata y una de bronce. En la modalidad de combate de la categoría -56 kilogramos, Jeison Camilo Mora fue subcampeón. Y Juan Camilo Landázuri obtuvo el tercer lugar en la misma modalidad, pero en la división de los + 94 kilogramos. En el Mundial senior, los ‘cafeteros’ ocuparon la decimotercera casilla del medallero general que lideró un equipo neutral de atletas con 13 oros, 14 platas y 18 bronces.

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