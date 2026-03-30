La selección mexicana de judo cierra la Copa Centroamericana y del Caribe 2026 con 15 medallas

El judo mexicano brilló en la Copa Centroamericana y del Caribe 2026, último evento previo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

La selección mexicana de judo brilla en Guatemala | X: @CONADE

El judo mexicano consiguió 15 medallas en la Copa Centroamericana y del Caribe Senior, que tuvo como sede la ciudad de Guatemala, en lo que fue el último evento clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, con el que se iniciará el ciclo olímpico a Los Angeles 2028.

Tras haber ganado 10 preseas la semana anterior en Panamá, la selección tricolor sumó tres oros, tres platas y nueve bronces, así como el tercer lugar por países, solo detrás de Colombia y Cuba, que fueron primero y segundo, respectivamente.

Arath Juárez, Gilberto Cardoso y Diego Díaz se proclamaron monarcas para colgarse la medalla dorada. La olímpica Paulina Martínez, Robin Jara y Alexis Esquivel lograron el subcampeonato y presea de plata; mientras que Moisés Rosado, Eduardo Araujo, Samuel Ayala, Jeremy Olivares, Víctor Ochoa, Kassandra Espinoza, Naomi Pozo, Katia Castillo y Liliana Cárdenas subieron al tercer lugar del podio.

La subcampeona olímpica, Prisca Awiti Alcaraz, no pudo participar en este evento debido a que sufrió una fuerte infección estomacal previo al inicio de competencias. Prisca venía de conseguir medalla de oro en la Copa Centroamericana y del Caribe en Panamá la semana pasada.

El cuadro de medallas por países de este certamen lo encabezó la delegación de Colombia, que se llevó 14 preseas: seis de oro, cinco de plata y tres de bronce. El equipo cubano sumó 13 medallas: cinco oros, cuatro platas y cuatro bronces. Aunque México totalizó más insignias, se quedó con el tercer lugar de la clasificación general por menor número de preseas doradas.

Por otra parte, el judoca tamaulipeco de 19 años, Eduardo Sagastegui, ganó medalla de oro y se consagró campeón de la Copa Europea Dubrovnik, la cual tuvo lugar en Croacia, al vencer en la final de -60 kg al representante de Kazajistán.

El siguiente reto del judo mexicano será el Campeonato Panamericano Panamá 2026, los días 18 y 19 de abril, que será clasificatorio a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Te puede interesar: