¡Orgullo mexicano! Donovan Carrillo brilla en el Mundial de Patinaje Artístico al finalizar en el lugar 19

El jalisciense finaliza con un total de 219.74 puntos, en su segunda mejor posición en los mundiales, detrás de Montreal 2024 donde terminó en 15

Donovan Carrillo destaca en el Mundial con su segunda mejor marca. | @COM_Mexico

Donovan Carrillo volvió a destacar en la élite del patinaje artístico al cerrar su participación en el lugar 19 dentro del Campeonato Mundial 2026 celebrado en Praga. Con un total de 219.74 puntos, el mexicano protagonizó su segunda mejor actuación en seis participaciones mundialistas, sólo por detrás de Montreal 2024 donde terminó en 15, además de participar en su cuarta final dentro de esta competencia.

El jalisciense construyó su resultado desde el programa corto, donde registró 79.65 unidades, una marca que le permitió avanzar a la final. En el programa libre sumó 140.09 puntos, con lo que confirmó su lugar dentro del top 20 del mundo y mantuvo presencia constante en la última ronda del certamen.

Durante su rutina final, Carrillo presentó un programa que conectó con el público en Praga, que respondió con aplausos ante su ejecución. A pesar de algunos errores que impactaron en la puntuación, el mexicano sostuvo su nivel competitivo frente a patinadores con mayor experiencia en el circuito internacional.

El título mundial fue para el estadounidense Ilia Malinin, quien dominó la competencia con 329.40 puntos. El podio lo completaron los japoneses Yuma Kagiyama con 306.67 unidades y Shun Sato con 288.54, en un campeonato que reunió a los principales exponentes del patinaje artístico a nivel global.

¿Qué calificación obtuvo Donovan Carrillo en el programa corto?

Donovan Carrillo registró 79.65 puntos en el programa corto del Campeonato Mundial de Patinaje Artístico 2026, una marca que superó la que le permitió acceder a la final en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina.

Con este resultado, el mexicano aseguró su lugar en el programa libre, donde firmó una actuación sólida sobre el hielo para mantenerse entre los mejores competidores del certamen.

El jalisciense mostró seguridad en su rutina y confirmó su presencia dentro del grupo de patinadores de alto nivel, además de conectar con el público en Chequia gracias a su ejecución y estilo en la pista.

¿Qué música eligió Donovan Carrillo para la final del Mundial de Patinaje Artístico 2026?

Para el programa libre, Donovan Carrillo presentó una rutina con una mezcla de canciones de Elvis Presley. Entre los temas incluidos destacan “My Way” (A mi manera), “Trouble”, “Jailhouse Rock” y “A Little Less Conversation”. La selección musical formó parte de una rutina pensada como homenaje a su abuela materna, lo que dio un significado especial a su presentación en la final del campeonato.

Kaori Sakamoto se despide con su cuarto título mundial

La japonesa Kaori Sakamoto cerró su etapa en el patinaje artístico con un nuevo título mundial en el Campeonato de 2026 celebrado en Praga. La atleta de 25 años consiguió la medalla de oro en la prueba individual femenina con una puntuación de 238.28, resultado que confirmó su dominio en la disciplina durante el ciclo olímpico.

Este resultado representó el cuarto campeonato mundial en la carrera de Sakamoto, luego de los títulos obtenidos de forma consecutiva entre 2022 y 2024. Con este logro, la patinadora japonesa se consolidó como una de las figuras más constantes de la última década y cerró su participación internacional con una marca histórica para su país.

Kaori Sakamoto se va en lo más alto. | Reuters

La competencia en Praga marcó también el final de su trayectoria, ya que la propia Sakamoto había adelantado que su retiro llegaría después de la temporada que incluía los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026. La decisión respondió a un proceso personal tras varios años en la élite, en los que también logró medallas olímpicas y múltiples triunfos en el circuito internacional.

Con este cuarto título mundial, Sakamoto se despide del alto rendimiento como una referencia del patinaje artístico femenil. Su legado incluye regularidad en competencias clave y presencia constante en podios internacionales, en una etapa en la que Japón mantuvo protagonismo en esta disciplina.

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