Ian Fray, el compañero de Messi que quiere llevar a Jamaica al Mundial

El defensa habla en la previa de la final del repechaje que se juega en Guadalajara

Ian Fray habla previo al Jamaica vs Congo | REUTERS/Eloisa Sanchez

El futbolista del Inter Miami, Ian Fray, señaló que están cumpliendo un sueño con la selección de Jamaica, en la previa de su encuentro ante el Congo.

“Es una gran oportunidad, es un gran sueño. Esto era lo que soñábamos cuando éramos niños, estar en una copa del mundo y estamos a 90 minutos de poderlo conseguir. Estamos listos para hacer historia“, señaló el elemento jamaiquino.

Jamaica se medirá este martes en el Estadio Guadalajara a la selección de la República del Congo. El que consiga el triunfo, se llevará uno de los últimos boletos para la justa mundialista. En el cuadro isleño saben lo que están disputando y lo viven al máximo, en las horas previas al compromiso ante los congoleños.

“Creo que estamos más entusiastas, siempre hay presión antes de un partido así donde nos jugamos en boleto al Mundial. No nos asusta ni nos preocupa, vamos a hacer nuestro juego”, aseguró.

Fray, de 23 años, surgió de la cantera de Inter Miami, debutando en la MLS en 2023. Se estrenó con la selección mayor de los Reggae Boyz en las eliminatorias de la Concacaf de noviembre del 2025. Ha disputado tres partidos, aunque no vio minutos en el partido previo ante Nueva Caledonia.

Jamaica aspira a regresar a la Copa del Mundo después de casi 30 años. Su última participación fue en Francia 1998, y hoy están a 90 minutos de disputar su segunda fase final de la Copa del Mundo.

Sobre su rival, la República Democrática del Congo, comentó: “La verdad son un buen equipo. Son fuertes, es un equipo compacto, pero no nos preocupa tanto lo de ellos. Nosotros tenemos que salir a hacer nuestro juego. Los respetamos bastante, son un gran equipo para estar en la posición en que se encuentran y los respetamos bastante”.

Jamaica y República del Congo se medirán este martes a las 15:00 horas en el Estadio Guadalajara. En caso de avanzar, Jamaica estaría en el Grupo K del Mundial, con Portugal, Colombia y Uzbekistán.

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