Con humildad: el discurso de Didier Deschamps tras vencer a Colombia

La Selección de Francia, en redes sociales, ventiló detalles en la intimidad del camerino después del último triunfo.

Didier Deschamps, DT de Francia | Vizzor

Francia hizo méritos para demostrar el porqué es candidata a pelear el Mundial 2026. El seleccionado de Les Bleus tuvo un balance más que positivo en sus dos últimos enfrentamientos, venciendo 0-1 a Brasil y 3-1 a Colombia en Estados Unidos. Le salió todo a Didier Deschamps, tanto con la nómina principal como alternativa.

De cara al duelo frente a la ‘Tricolor’, tres días después de haber vencido a Brasil, el técnico rotó prácticamente todo el equipo y halló buenos niveles individuales. Hay fondo de armario en el cuadro galo, motivo por el cual llega con el respeto de todos en la cuenta regresiva a la cita orbital. El discurso les llega a los jugadores.

El discurso de Didier Deschamps

La meta es llegar a la tercera final al hilo en los Mundiales. Para Deschamps un factor importante es la humildad y trabajo. Así lo dejó entrever en un diálogo con los jugadores, el cual se difundió en los canales oficiales del seleccionado francés.

“Bien hecho todo el grupo. Hoy tampoco fue fácil, pero hicieron lo necesario. Veo que todos quieren estar presentes en el Mundial, más allá de los resultados, porque es la única verdad que cuenta en el campo. La mentalidad general está ahí, así que es también muy importante porque debemos pasar mucho tiempo juntos y durante el mayor tiempo posible”, indicó de entrada Deschamps.

“Tienen que apreciar la calidad. No les voy a contar ninguna historia ni mentira, pero tendrán que mantener los ojos abiertos y ser humildes, chicos. Va a ser una dura batalla y necesitaremos mucha ambición. Cuídenla mucho”, complementó.

“Sé que todos ustedes tienen ya sean títulos nacionales o copas, obviamente la Champions League, así que son momentos muy importantes gracias al personal, pero sobre todo gracias a todos porque hicieron el trabajo y contra dos muy buenos equipos, así que bien hecho”, fue la conclusión del estratega, seguido de los aplausos del grupo de jugadores.

"Hay que tener mentalidad abierta, ser humildes, fueron dos muy buenos equipos, hicieron un buen trabajo": la charla del técnico de @equipedefrance Didier Deschamps, luego de ganar el partido amistoso a la @FCFSeleccionCol pic.twitter.com/9j2BgcPxp3 — EmiAtlantico (@AtlanticoEmi) March 30, 2026

Termina la fecha FIFA para los franceses. Ahora bien, el 4 de junio, tendrá un duelo de preparación ante Costa de Marfil. Hasta ahora, es el único enfrentamiento confirmado de cara al debut mundialista, ante Senegal, el día 16 en el MetLife Stadium de East Rutherford.

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