¡Campeón! Emilio Treviño conquista la NCAA y se confirma como promesa mexicana en clavados

El mexicano se coronó campeón de la NCAA en plataforma con 465.30 puntos, dando a Texas A&M su primer título y confirmando su gran nivel

El clavadista regiomontano pone en alto a México | @AggieSwimDive

Emilio Treviño firmó una noche grande para el deporte mexicano en Estados Unidos. El clavadista regiomontano se proclamó campeón nacional de la NCAA en la prueba de plataforma dentro del NCAA Division I Men’s Swimming & Diving Championships, celebrado en Atlanta, luego de competir con los colores de Texas A&M. Su puntuación de 465.30 unidades lo colocó en lo más alto del podio y le dio una conquista que confirma su crecimiento en el circuito universitario y su proyección en los clavados internacionales.

🗣️Introducing Texas A&M's first-ever Platform Dive NCAA CHAMPION:



Emilio Trevino Laureano ‼️#GigEm pic.twitter.com/Z8CSY3pVLh — Texas A&M Swimming & Diving (@AggieSwimDive) March 29, 2026

La victoria de Treviño no fue un resultado menor. El mexicano le dio a Texas A&M su primer título de NCAA en plataforma, un dato que dimensiona la relevancia de su actuación. El representante de los Aggies superó a Tyler Wills, de Purdue, y a Jesús González, de Florida, en una final de alto nivel. Treviño llegó a esta competencia como debutante en el campeonato nacional universitario, luego de asegurar su boleto semanas antes en la fase de clasificación de Zona D.

El título también tiene valor por el camino que recorrió antes de subir al podio. Texas A&M informó que Emilio clasificó a su primer NCAA Championships tras sellar marcas de 772.20 en plataforma y 735.25 en trampolín de tres metros en la fase de Zones, lo que ya mostraba que llegaba con argumentos para competir entre los mejores. A eso se suma que, desde su etapa previa a la NCAA, el mexicano ya contaba con antecedentes sólidos, ya que la universidad destacó en su presentación como recluta que había ganado el Junior Pan American Championships en plataforma en 2024 con 551.90 puntos.

La consagración de Emilio Treviño se suma a otro momento positivo para el deporte mexicano en la NCAA. Apenas una semana antes, la esgrimista Natalia Botello se coronó campeona nacional universitaria en sable femenil, por lo que el cierre de marzo dejó presencia mexicana en lo más alto del deporte colegial de Estados Unidos. En el caso de Treviño, el logro refuerza su nombre como una de las cartas más prometedoras de México en los clavados, no solo por el campeonato conseguido, sino por la autoridad con la que respondió en el escenario universitario más exigente.

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