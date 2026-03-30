Las armas de Bélgica: De Bruyne, Doku y compañía, listos para enfrentar a México

De Bruyne, Doku y Onana lideran una plantilla con talento y experiencia rumbo al amistoso del 31 de marzo

Las figuras de Bélgica de cara al partido vs México | Reuters

La selección de Bélgica enfrentará a México este martes 31 de marzo en los Estados Unidos, en un partido amistoso correspondiente a la Fecha FIFA, con una baja sensible: Romelu Lukaku. Sin embargo, pese a la ausencia de uno de sus referentes ofensivos, el conjunto europeo mantiene una base sólida de futbolistas que destacan en las principales ligas del mundo y que podrían tener actividad ante el equipo dirigido por Javier ‘Vasco’ Aguirre.

El equipo belga combina juventud, experiencia y talento individual en distintas zonas del campo. Jugadores consolidados y nuevas figuras conforman una plantilla que, incluso sin su delantero histórico, mantiene un alto nivel competitivo de cara a este compromiso internacional. En Claro Sports repasamos a las principales figuras de los Red Devils.

Jeremy Doku (Manchester City | 65 mde)

Jeremy Doku es el jugador más caro de la convocatoria, con un valor de 65 millones de euros. A sus 23 años, se ha consolidado como una de las caras recientes de Bélgica tras su llegada al Manchester City en agosto de 2023. Ha disputado dos Eurocopas (2020 y 2024) y ya cuenta con títulos como la Premier League, Community Shield y Copa de la Liga.

En la actual temporada suma tres goles y 12 asistencias en 36 partidos entre EFL Cup, Champions League, Premier League y FA Cup. Su estilo de juego se caracteriza por la velocidad, explosividad por las bandas y capacidad de encarar en el uno contra uno, además de su habilidad para desbordar en espacios reducidos y utilizar ambos perfiles.

Doku, el desequilibrio de Bélgica | IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Amadou Onana (Aston Villa | 45 mde)

Amadou Onana, mediocampista del Aston Villa, tiene un valor de 45 millones de euros y fue parte de la Bélgica que disputó la Euro 2024. Es un mediocentro defensivo con gran presencia física, ya que mide 1.95 metros, pero también destaca por su técnica, recuperación de balón y capacidad de distribución.

Su versatilidad le permite desempeñarse como defensa central. Viene de marcar un gol el pasado 28 de marzo en la victoria de Bélgica 5-2 sobre Estados Unidos en un amistoso, lo que refuerza su impacto reciente con la selección.

Amadou Onana con el Aston Villa | Action Images via Reuters

Youri Tielemans (Aston Villa | 35 mde)

También desde el Aston Villa, Youri Tielemans aporta un perfil más ofensivo en el mediocampo. Con un valor de 35 millones de euros, destaca por su disparo de media y larga distancia, además de su capacidad para filtrar pases entre líneas y enviar centros precisos. Es un jugador que puede manejar ambos perfiles y desenvolverse en espacios reducidos, lo que le permite generar ventajas en la construcción ofensiva.

Charles De Ketelaere (Atalanta | 35 mde)

Charles De Ketelaere, de 25 años, ya cuenta con experiencia internacional tras disputar el Mundial de Qatar 2022 y la Eurocopa 2024. El futbolista del Atalanta, con valor de 35 millones de euros, fue campeón de la Europa League y tuvo un momento destacado en diciembre de 2024 en Champions League, donde registró tres goles y cuatro asistencias en tres partidos.

En la temporada actual suma cinco goles y cinco asistencias entre Serie A, Champions League y Copa Italia. Es un jugador zurdo, habilidoso, con tendencia a buscar el arco y capacidad para encarar en el uno contra uno. También marcó ante Estados Unidos en la victoria reciente de Bélgica.

De Ketelaere durante el juego vs Estados Unidos | IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Kevin De Bruyne (Napoli | 10 mde)

Kevin De Bruyne, de 34 años, sigue siendo la principal cara del equipo. Actualmente en el Napoli, tiene un valor de 10 millones de euros y una trayectoria consolidada con tres Copas del Mundo (2014, 2018 y 2022) y tres Eurocopas (2016, 2020 y 2024) disputadas.

Su palmarés incluye títulos en Bélgica con Genk, en Alemania con Wolfsburgo y una etapa dominante con el Manchester City, donde ganó Premier League, FA Cup, Champions League y más. Además, suma una Supercopa de Italia con Napoli.

En el plano individual, ha sido cinco veces incluido en el equipo del año de la UEFA, cuatro veces máximo asistente de la Premier League, cinco veces parte del XI ideal de la Champions League, ganador del premio a mediocampista del año de la UEFA y Balón de Bronce en 2022.

Kevin De Bruyne (Napoli), histórico de Bélgica | Reuters

Axel Witsel (Girona | 1.40 mde)

Axel Witsel también representa la experiencia dentro del grupo. A sus 37 años, el mediocampista del Girona tiene un valor de 1.40 millones de euros y ha sido tres veces mundialista con Bélgica (2014, 2018 y 2022).

A lo largo de su carrera ha jugado en clubes como Borussia Dortmund y Atlético de Madrid, además de ser campeón en Portugal con Benfica, en Rusia con Zenit y en Bélgica con Standard de Lieja. También ganó Copa y Supercopa de Alemania con el Dortmund. Aunque no atraviesa su mejor etapa física, se mantiene como titular en el Girona y aporta liderazgo en el vestidor.

¿Posible rotación ante México?

De cara al duelo ante México, jugadores como Doku, Onana, De Bruyne y De Ketelaere fueron titulares en el reciente triunfo 5-2 frente a Estados Unidos, por lo que no se descarta que el técnico Rudi García opte por rotaciones. Por su parte, Witsel y Tielemans ingresaron de cambio en ese encuentro, lo que abre la posibilidad de que puedan iniciar ante el conjunto mexicano en este compromiso de preparación.

Bélgica, aún sin Lukaku, mantiene un plantel con nombres de peso que representan un reto importante para México en este amistoso internacional.

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