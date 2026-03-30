La selección de Guatemala desmiente la salida de Luis Fernando Tena y confirma su continuidad

El técnico mexicano, con contrato hasta 2030, se recupera tras un procedimiento médico y mantiene el respaldo total de la Federación

Luis Fernando Tena se queda como técnico de Guatemala | Imago7

La Federación de Fútbol de Guatemala (FFG) salió al paso de las versiones que apuntaban a una posible salida de Luis Fernando Tena del banquillo de la selección nacional, y confirmó de manera oficial la continuidad del estratega mexicano al frente del proyecto.

A través de un comunicado, el organismo rector del fútbol guatemalteco aclaró la situación del técnico de 68 años, quien recientemente fue sometido a un procedimiento médico en la Ciudad de México, lo que generó especulación en torno a su futuro inmediato con la llamada Azul y Blanco.

“Que el profesor Luis Fernando Tena se sometió recientemente a un procedimiento médico en la Ciudad de México. Reportamos con satisfacción que su estado es estable y se encuentra en una etapa de recuperación satisfactoria tras la intervención”.

La FFG fue puntual al referirse a las versiones que circularon en distintos medios, las cuales apuntaban a una posible salida del técnico mexicano, quien asumió el cargo en noviembre de 2021: “Ante las noticias infundadas que han circulado en diversos medios y plataformas digitales sobre una posible salida del estratega, la FFG desmiente categóricamente dichos rumores”.

El organismo también reiteró su respaldo al proyecto deportivo encabezado por Tena, quien tiene contrato vigente hasta enero de 2030, lo que confirma la apuesta a largo plazo por parte de la federación guatemalteca.

“Queremos resaltar nuestra total confianza y continuidad en el proceso que lidera el profesor Tena al frente de la Azul y Blanco, cualquier información de lo contrario carece de veracidad y responde únicamente a especulaciones”.

Finalmente, la Federación expresó su respaldo al entrenador mexicano en el plano personal, al tiempo que espera su pronta reincorporación para retomar las actividades con el combinado nacional.

Luis Fernando Tena, recordado en México por haber llevado al Tricolor a la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, se mantiene como el líder del proyecto de Guatemala, en un proceso que busca consolidarse en el plano regional rumbo a los próximos torneos oficiales.

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