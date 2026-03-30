Raphinha no regresa al Barcelona tras lesionarse con Brasil y crece la incógnita previo al cierre de temporada

El amistoso de Brasil vs Francia del jueves 26 de marzo no tuvo saldo blanco: Raphinha sufrió una lesión muscular que preocupó el entorno de Barcelona

Raphinha tardará más de un mes en regresar con Barcelona | Reuters

El FC Barcelona retomó este lunes 30 de marzo sus entrenamientos habituales con varias novedades en el plantel, marcadas tanto por regresos esperados como por ausencias sensibles. Entre las noticias positivas destacó la reincorporación de Alejandro Balde y Jules Koundé, quienes volvieron a la dinámica del grupo tras superar sus respectivas molestias físicas. Sin embargo, la atención se centró en la ausencia de Raphinha, quien no estuvo presente en la sesión tras sufrir una lesión durante su participación con la selección de Brasil. El incidente ocurrió el pasado 26 de marzo en un amistoso frente a Francia disputado en Massachusetts, Estados Unidos, encendiendo las alarmas en el entorno azulgrana.

El delantero brasileño presenta una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha, diagnóstico que fue confirmado por el cuerpo médico del club durante el fin de semana. De acuerdo con el parte oficial, el tiempo estimado de baja es de aproximadamente cinco semanas, lo que compromete su participación en una fase clave de la temporada.

En un principio se contemplaba que Raphinha regresara de inmediato a Barcelona para iniciar su proceso de rehabilitación, pero la planificación tuvo un ajuste. Según reportes de medios locales, la directiva le otorgó permiso al jugador para viajar a Brasil y pasar algunos días con su familia antes de integrarse de lleno a su recuperación en territorio catalán.

La ausencia del atacante representa un golpe importante para el equipo, ya que se perderá compromisos relevantes ante Atlético de Madrid, Espanyol, Celta de Vigo, Getafe y Osasuna, además de una posible semifinal de la UEFA Champions League en caso de que el conjunto culé avance a esa instancia.

Barcelona recupera piezas clave

A pesar de este escenario, en el club mantienen cierto optimismo respecto a su regreso. Si la evolución es favorable, Raphinha podría reaparecer en El Clásico frente al Real Madrid, programado para el próximo 10 de mayo en el Camp Nou, un duelo que podría resultar determinante en la lucha por el título, justo cuando el Barcelona espera también recuperar a piezas clave como Frenkie de Jong, Alejandro Balde y Jules Koundé para afrontar el cierre de temporada.

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