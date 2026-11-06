Logan Greenhalgh conquista el título mundial de peso semipesado en Power Slap 26

El estadounidense derrotó por nocaut técnico a Luke Simonds en el tercer round y se convirtió en el nuevo campeón de peso semipesado en Riyadh

Nuevo campeón mundial de peso semipesado de Power Slap | Claro Sports

Logan Greenhalgh se convirtió en el nuevo campeón mundial de peso semipesado de Power Slap tras derrotar a Luke Simonds por nocaut técnico en el tercer round de la pelea estelar de Power Slap 26, celebrado este viernes 6 de noviembre en The Venue de Riyadh, Arabia Saudita. El estadounidense resolvió un enfrentamiento programado a cinco asaltos y se quedó con el cinturón que se encontraba vacante.

El combate representaba una segunda oportunidad para Greenhalgh, quien en septiembre había perdido una pelea por el campeonato frente a Ron ‘Wolverine’ Bata. El posterior retiro del entonces monarca dejó libre el título y abrió el camino para que el primer clasificado de la división volviera a disputar el cinturón, esta vez frente a Simonds, tercero del ranking.

Simonds llegó al enfrentamiento con cinco victorias en sus siete presentaciones anteriores y ganó el sorteo que le permitió ejecutar el primer golpe. Su rival, sin embargo, buscaba aprovechar una nueva oportunidad titular después de haber conseguido tres triunfos en sus cuatro combates previos a la función de Riyadh.

La pelea no necesitó agotar los cinco rounds programados. Greenhalgh consiguió imponerse en el tercero, cuando el enfrentamiento terminó por nocaut técnico a su favor. El resultado puso fin a las aspiraciones de Simonds y le permitió al estadounidense quedarse con el campeonato mundial en su segunda oportunidad consecutiva de conquistar el título.

Con esta victoria, dejó atrás su derrota frente a Bata y alcanzó el mayor logro de su trayectoria dentro de Power Slap. Su coronación fue el acontecimiento central de una función que también registró varios nocauts, decisiones de los jueces y una interrupción médica en los combates anteriores.

Zakir Naimanbayev derrota a Wes Mena por decisión unánime

El kazajo Zakir Naimanbayev se impuso al estadounidense Wes Mena en uno de los enfrentamientos más prolongados de Power Slap 26. La pelea de peso pesado llegó hasta el tercer round, cuando Naimanbayev consiguió derribar a su oponente, aunque Mena logró reincorporarse para continuar. Tras completarse los tres asaltos, los jueces concedieron la victoria por decisión unánime al kazajo, quien sumó su segundo triunfo sobre el estadounidense en 2026 y reforzó su posición entre los principales contendientes de la categoría.

Zach Zane noquea a Brandon Rhodes en el primer round

Zach Zane protagonizó una de las finalizaciones más rápidas de la jornada al derrotar por nocaut a Brandon Rhodes en el primer round de su enfrentamiento de peso welter. Zane, quien llegaba como noveno del ranking, ganó el sorteo para ejecutar el primer golpe y consiguió resolver el combate sin necesidad de disputar otro asalto. El resultado fue especialmente importante por la posición de Rhodes, segundo clasificado de la división, quien buscaba recuperarse de su derrota anterior frente a Cole Young.

Diyorbek Atajonov acaba con Ke’ali’i Kanekoa en el primer asalto

El uzbeko Diyorbek Atajonov también necesitó un solo round para llevarse la victoria ante Ke’ali’i Kanekoa en la división de peso semipesado. Aunque el estadounidense ganó el sorteo inicial y tuvo la oportunidad de golpear primero, Atajonov terminó imponiéndose por nocaut. Kanekoa llegaba como séptimo clasificado de la categoría y había conseguido tres victorias por nocaut en sus cuatro presentaciones anteriores, pero esta vez fue el uzbeko quien consiguió terminar el enfrentamiento de manera anticipada.

Acácio Pequeno gana tras una interrupción médica ante Kabiru Adediran

El brasileño Acácio Pequeno consiguió una victoria por nocaut técnico sobre el nigeriano Kabiru Adediran en su debut dentro de Power Slap. El enfrentamiento tuvo varios incidentes desde el primer round, cuando Adediran cometió una infracción por moverse antes de recibir un golpe y posteriormente presentó molestias en el ojo izquierdo. Aunque los médicos autorizaron inicialmente la continuación, la inflamación aumentó durante el segundo asalto. Después de otro golpe del brasileño y una nueva infracción de su rival, el personal médico determinó que Adediran no podía seguir. La decisión otorgó el triunfo a Pequeno, quien también sufrió una lesión en el labio inferior durante el combate.

Daniyar Toktarov supera a Sunday Ejiofor por decisión dividida

Daniyar Toktarov se llevó una de las victorias más ajustadas de Power Slap 26 tras imponerse a Sunday Ejiofor por decisión dividida en la división de peso medio. El kazajo llegó al enfrentamiento con un registro de una victoria y una derrota dentro de la organización, mientras que Ejiofor ganó el sorteo para ejecutar el primer golpe. A diferencia de otros combates de la jornada, ninguno consiguió terminar anticipadamente la pelea, por lo que el resultado quedó en manos de los jueces, quienes terminaron favoreciendo a Toktarov.

Mason Woodward derrota a Joseph Martinez por nocaut técnico

Mason Woodward consiguió imponerse a Joseph Martinez por nocaut técnico en el tercer round de su enfrentamiento de peso medio. Woodward comenzó con la ventaja de haber ganado el sorteo para ejecutar el primer golpe, pero necesitó llegar hasta el último asalto programado para asegurar el resultado. La detención le permitió sumar una victoria por la vía rápida en una función que tuvo varias finalizaciones antes de que los enfrentamientos llegaran a las tarjetas de los jueces.

Amanpreet Singh vence a Karl Glennon en el segundo round

El indio Amanpreet Singh derrotó a Karl Glennon por nocaut técnico en el segundo round del combate de peso pesado. Glennon había ganado el sorteo y tuvo la primera oportunidad de golpear, pero no consiguió aprovechar esa ventaja para llevarse el enfrentamiento. Singh terminó imponiéndose antes de que fuera necesario disputar el tercer asalto, sumándose a la lista de competidores que consiguieron finalizar sus peleas en Power Slap 26.