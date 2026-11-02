Yeison López hace historia en China: récord mundial y dos medallas en el Mundial de Pesas

¡Orgullo colombiano! Yeison López conquistó dos medallas en el Mundial de Pesas 2026. Conoce cómo logró el oro y la plata en Ningbo, China.

Yeison López, pesista colombiano | COC.

El pesista colombiano Yeison López volvió a demostrar su enorme categoría en el levantamiento de pesas internacional. El medallista de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024 tuvo una destacada actuación en el Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas, que se disputa en Ningbo, China, donde conquistó dos medallas: una de oro y otra de plata. Además, estableció un nuevo récord mundial en la modalidad de arranque, ratificando su lugar entre los mejores del mundo.

El colombiano llegó a esta competencia con el objetivo de defender el título mundial que había conseguido en 2025 en Førde, Noruega. Aunque no pudo repetir la hazaña en el total, protagonizó una jornada memorable, en la que volvió a subir al podio y dejó una nueva marca para la historia de esta disciplina.

Yeison López gana el oro y rompe el récord mundial en arranque

La primera gran alegría para Colombia llegó en la modalidad de arranque. Yeison López comenzó su participación con un intento fallido sobre los 175 kilogramos, pero lejos de perder la confianza, regresó a la plataforma para conseguir levantar ese peso en su segundo intento. Posteriormente, el colombiano elevó la exigencia hasta los 178 kilogramos y consiguió un levantamiento positivo que le permitió quedarse con la medalla de oro y establecer un nuevo récord mundial.

Con este resultado, el pesista nacional llegó a la prueba del envión con la primera posición y la ilusión de conseguir una nueva medalla dorada en el total. Su rendimiento en el arranque lo dejaba bien perfilado para luchar por el título mundial, aunque todavía debía afrontar una exigente batalla frente a sus principales rivales.

Yeison López se queda con la plata en el total de los 85 kilogramos

En el envión, López también tuvo una presentación destacada. El colombiano comenzó levantando 205 kilogramos y posteriormente consiguió superar los 209 kg, una marca que lo mantenía en la pelea por el primer puesto de la clasificación general. La disputa por el oro se convirtió entonces en un mano a mano con el egipcio Elsayed Abdelrahman.

La definición llegó en el último intento. Abdelrahman consiguió levantar 213 kilogramos y, sumados a los 177 kg que había registrado en el arranque, alcanzó un total de 390 kilogramos, resultado que le permitió quedarse con el oro y establecer un nuevo récord mundial en el acumulado.

La medalla de plata para Yeison López quedó confirmada después de que el colombiano no pudiera levantar los 213 kilogramos en su último intento. De esta manera, terminó la competencia con un total de 387 kg, producto de sus 178 kg en arranque y 209 kg en envión, quedándose con el segundo lugar del podio mundial.

Aunque no pudo defender el título conseguido en Noruega, el colombiano se marcha de Ningbo con dos preseas y un registro histórico. Además, mejoró su marca personal en el total, que hasta entonces era de 383 kilogramos, confirmando su gran nivel competitivo y sumando un nuevo capítulo a su destacada trayectoria en el levantamiento de pesas.

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