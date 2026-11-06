Luis Álvarez, el mexicano que desafía al límite: 222 Ironman y ahora va por el 777

El mexicano combina triatlón, alpinismo y paracaidismo mientras enfrenta lesiones y prepara el reto 777 para comenzar 2027

Es poseedor del récord mundial, al ser la única persona en realizar al menos una vez todos los Ironman de triatlón existentes en los diferentes continentes. El Ironman es una de las competencias físicas de un solo día más extenuantes: comprende 3.8 kilómetros de natación, 180 kilómetros de ciclismo y 42 kilómetros de carrera.

Además, como alpinista, ha escalado las siete montañas más altas de cada continente: Aconcagua, Kilimanjaro, Elbrus, Mount Vinson, Denali, Kosciuszko y Everest, además del Mont Blanc y otras cumbres importantes.

El fin de semana pasado, a los 64 años, el mexicano Luis Álvarez completó en San Juan, Argentina, el Ironman número 222 de su carrera, el octavo de esta temporada, en la que también ha tenido que superar diversas lesiones en las rodillas y la columna vertebral.

“Ha sido un año complicado porque empezamos finalizando el año o empezando el año con ‘De Mar a Mar’, que son 100 kilómetros cruzando Baja California. Luego nos fuimos a Papúa Nueva Guinea para hacer la séptima de las montañas más altas del mundo. Ya estoy en las dos listas, soy el segundo mexicano que ha hecho las dos listas de las siete montañas más altas de los continentes.

“Después empezamos con los Ironman, los nuevos, que fueron España, Woodlands y el Ironman de Francia. Ahí tuve un accidente en la bicicleta: me atropellaron y me rompieron una vértebra. Me operaron, me pusieron cemento y a la semana siguiente estábamos haciendo el Ironman. Llevo ocho Ironman este año. Vengo llegando hoy del Ironman de Argentina, en San Juan, un lugar precioso”.

Álvarez aún tiene pendientes tres Ironman en 2026, en Chile, Cozumel y Omán, pero para 2027 ya tiene planeado un nuevo reto: el 777.

“El 777 va a iniciar el 31 de enero. Hacemos siete maratones en siete días, en los siete continentes. Se corre en la Antártida, se sube al avión, se llega a África, de África a Australia, de Australia a Omán, España, Brasil en Sudamérica y terminamos en Miami.

“Son siete días, siete maratones en los siete continentes. El más frío será en la Antártida, vamos a estar a menos de 15 grados, y el más caliente será en Omán, donde vamos a estar cerca de los 40 grados. Es una locura, no sé si mi cuerpo todavía aguante, pero vamos a tratar de hacerlo. Yo digo que, si no me llaman loco, mis objetivos no son suficientemente altos”.

El mexicano, amante de los deportes extremos, también cuenta con más de 500 saltos en paracaídas.

En los próximos días, Luis viajará a República Dominicana para participar en el Mundial de Natación de 10 kilómetros en aguas abiertas. El mexicano también contempla nuevos retos relacionados con la natación.

“La natación es menos agresiva para el cuerpo, no usas las rodillas, utilizas los brazos. Entonces quiero empezar a hacer natación. Hice de Asia a Europa, que es el mar Bósforo; ahora quiero hacer de Europa a África, que es el estrecho de Gibraltar, hacer la vuelta a Nueva York. Tengo muchos proyectos.

“Entonces, si por las rodillas no puedo hacer Ironman, vamos a ver qué otra cosa vamos a inventar para seguir haciendo retos”, relató Álvarez, el Ironman mexicano.