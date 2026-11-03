Julieth Rodríguez conquista dos medallas de bronce para Colombia en el Mundial de Levantamiento de Pesas

Colombia celebra la actuación de Julieth Rodríguez en el Mundial de Pesas: la colombiana ganó dos bronces en arranque y total en Ningbo, China.

Julieth Rodríguez, gana dos medallas | COC.

La delegación colombiana sigue sumando buenas noticias en el Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas 2026, que se disputa en Ningbo, China. Este martes 3 de noviembre, Julieth Rodríguez se convirtió en protagonista de la jornada al conquistar dos medallas de bronce en la categoría de los 69 kilogramos, gracias a sus registros en el arranque y el total.

La pesista colombiana tuvo una destacada actuación en el arranque, modalidad en la que consiguió levantar 109 kilogramos en su segundo intento, después de que su primera salida fuera declarada inválida. En su tercera oportunidad buscó superar la marca con 113 kilos, pero no logró completar el levantamiento. Pese a ello, su registro fue suficiente para quedarse con el tercer lugar del podio.

En esta modalidad, el dominio estuvo en manos de Corea del Norte, que consiguió el primer y segundo puesto con Kuk Hyang Song y Suk Ri, quienes levantaron 122 y 112 kilogramos, respectivamente. De esta manera, Rodríguez consiguió su primera presea de bronce en la competencia mundialista.

Julieth Rodríguez también subió al podio en el total

En el envión, la representante colombiana completó tres intentos válidos, con registros de 130, 134 y 136 kilogramos. Aunque esta última marca le permitió ubicarse en la quinta posición de la clasificación de la modalidad, fue determinante para mejorar su registro acumulado y asegurar una nueva medalla.

Nuevamente, las representantes de Corea del Norte dominaron la prueba. Kuk Hyang Song se quedó con el primer lugar tras levantar 153 kilogramos, mientras que Suk Ri ocupó la segunda casilla con 147 kilos.

Con estos resultados, Julieth Rodríguez alcanzó un total de 245 kilogramos, registro que le permitió quedarse con la medalla de bronce en la clasificación absoluta de los 69 kilogramos. El oro fue para Kuk Hyang Song, con 275 kilos, mientras que Suk Ri consiguió la plata con 259 kilogramos. Así, la colombiana cerró su participación con dos preseas de bronce en el certamen.

Yenny Sinisterra también compitió en los 69 kilogramos

Colombia también tuvo representación en esta categoría con Yenny Sinisterra, quien finalizó en el séptimo lugar del arranque tras levantar 106 kilogramos. En el envión, la pesista nacional registró 120 kilos, resultado que la ubicó en la casilla 31 de la clasificación.

En el acumulado, Sinisterra terminó en la posición 19, con un total de 226 kilogramos. De esta manera, las dos representantes nacionales completaron su participación en los 69 kilogramos, con Rodríguez como la gran protagonista colombiana gracias a sus dos medallas.

Óscar Andrés Garcés, próximo colombiano en competir

La actividad para Colombia en el Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas continuará este miércoles 4 de noviembre. En esta oportunidad, el turno será para Óscar Andrés Garcés, quien representará al país en la categoría masculina de los 95 kilogramos.

El colombiano competirá en el grupo C, en una nueva jornada en la que la delegación nacional buscará seguir sumando resultados destacados en el certamen que se desarrolla en territorio chino.

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