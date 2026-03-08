8 de marzo: Mujeres que hicieron historia en el deporte de Guatemala, Costa Rica, Honduras y Panamá

Un repaso por grandes deportistas que se convirtieron en figuras clave para el desarrollo del deporte femenino en Centroamérica.

El Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo, también permite reconocer a las deportistas que han representado a sus países en escenarios internacionales. A lo largo de los años, muchas atletas centroamericanas han conseguido medallas y participaciones destacadas en competencias del ciclo olímpico, campeonatos mundiales y torneos regionales.

Guatemala, Costa Rica, Honduras y Panamá cuentan con figuras que han dejado huella en distintas disciplinas. Sus resultados contribuyeron al crecimiento del deporte femenino en la región y abrieron oportunidades para nuevas generaciones. A continuación, un repaso por cinco deportistas destacadas de cada país.

Guatemala

Adriana Ruano (tiro deportivo)

Se consolidó como una de las atletas más importantes del deporte guatemalteco en los últimos años. Compite en tiro con armas de caza y ha logrado resultados relevantes en competencias internacionales. Su mayor logro llegó al ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, además de sumar títulos en torneos del ciclo olímpico.

Ana Gabriela Martínez (ráquetbol)

Durante su carrera se ha destacado como una de las principales exponentes del ráquetbol guatemalteco. Desde las categorías juveniles acumuló títulos mundiales y posteriormente mantuvo resultados competitivos en la categoría absoluta. Sus participaciones internacionales la posicionan entre las jugadoras más reconocidas de este deporte en América.

Ana Lucía Martínez (fútbol)

Considerada una de las principales referentes del fútbol femenino guatemalteco, fue la primera jugadora del país en competir de manera profesional. A lo largo de su carrera ha jugado en ligas de España, Estados Unidos, México e Italia, convirtiéndose en una pionera y en una de las futbolistas que abrió camino para las guatemaltecas en el extranjero.

Sofía Gómez (gimnasia artística)

Logró uno de los resultados más importantes de la gimnasia guatemalteca al conquistar una medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011. Ese resultado representó un avance para la gimnasia femenina del país y la consolidó como una de sus principales referentes.

Heidy Juárez (taekwondo)

Marcó un momento histórico al convertirse en la primera mujer guatemalteca en ganar una medalla de oro en Juegos Panamericanos. Su carrera en el taekwondo incluye participaciones en diferentes torneos internacionales representando al país.

Costa Rica

Claudia Poll (natación)

Forma parte de la historia del deporte costarricense tras conseguir la medalla de oro en los 200 metros libres en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. Además, obtuvo dos medallas de bronce en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000, resultados que la posicionan como una de las atletas más exitosas del país.

Silvia Poll (natación)

Su medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 representó el primer podio olímpico para Costa Rica. Ese resultado abrió un camino importante para el desarrollo de la natación en el país y se convirtió en un momento histórico para el deporte costarricense.

Andrea Vargas (atletismo)

Especialista en los 100 metros con vallas, disciplina en la que ha conseguido resultados relevantes en torneos internacionales. Entre sus principales logros se encuentra la medalla de oro obtenida en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Shirley Cruz (fútbol)

Gran parte de su carrera se desarrolló en el fútbol europeo, donde jugó en clubes como Olympique de Lyon y Paris Saint-Germain. Con el Lyon ganó títulos de la Liga de Campeones femenina y también fue capitana de la selección nacional de Costa Rica.

Hanna Gabriels (boxeo)

Dentro del boxeo profesional ha conquistado títulos mundiales en distintas divisiones. Su carrera incluye combates internacionales y una trayectoria que la convirtió en una de las figuras más reconocidas del deporte costarricense.

Honduras

Ana Joselina Fortín (natación)

Representó a Honduras en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 y Barcelona 1992. Su carrera incluye participaciones en campeonatos regionales y competencias internacionales, consolidándose como una de las nadadoras más representativas del país.

Izza Medina (tenis de mesa)

Se destacó en el tenis de mesa y participó en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Durante su carrera obtuvo medallas en los Juegos Centroamericanos y otras competencias regionales.

Sara Pastrana (natación)

Participó en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 en pruebas de natación estilo libre. También representó a Honduras en campeonatos mundiales de deportes acuáticos.

María Fernanda Antúnez (boxeo)

Dentro del boxeo amateur ha competido en torneos internacionales y campeonatos mundiales. Su presencia en estas competencias ayudó a impulsar el desarrollo del boxeo femenino en Honduras.

Melissa Pastrana (arbitraje de fútbol)

Marcó un precedente en el arbitraje hondureño al convertirse en la primera mujer en dirigir partidos de primera división. También ha participado en torneos internacionales organizados por la FIFA y la Concacaf.

Panamá

Yarishna Ayarza (atletismo)

Ha representado a Panamá en distintas competencias internacionales en pruebas de medio fondo. A lo largo de su carrera participó en campeonatos mundiales, Juegos Panamericanos y eventos del ciclo olímpico, consolidándose como una de las corredoras más constantes del atletismo panameño.

Gianna Woodruff (atletismo)

Especialista en los 400 metros con vallas, disciplina en la que ha representado a Panamá en Juegos Olímpicos y campeonatos mundiales. Sus actuaciones la han colocado entre las principales atletas del país en el atletismo.

Atheyna Bylon (boxeo)

Ha conseguido títulos mundiales en el boxeo amateur y participaciones en Juegos Olímpicos. Sus resultados la posicionan entre las boxeadoras más destacadas de Panamá.

Carolena Carstens (taekwondo)

Ha representado a Panamá en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y Tokio 2020. También ha ganado medallas en campeonatos panamericanos de taekwondo.

Hillary Heron (gimnasia artística)

Forma parte de la nueva generación de gimnastas panameñas con participaciones en campeonatos mundiales y eventos del ciclo olímpico. Sus actuaciones han contribuido al crecimiento de esta disciplina en el país.

Las trayectorias de estas deportistas reflejan el desarrollo del deporte femenino en Centroamérica. Sus resultados en competencias internacionales continúan inspirando a nuevas generaciones de atletas en la región.

