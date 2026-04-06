¡Matrimonio de oro! Los campeones mundiales de atletismo Noah Lyles y Junelle Bromfield se casan

Los medallistas olímpicos se casaron en Georgia tras una relación iniciada en 2018 y marcada por éxitos olímpicos y mundiales

Noah Lyles y Junelle Bromfield celebraron su boda | @junellebromfield

Noah Lyles y Junelle Bromfield, dos de los nombres más relevantes del atletismo internacional actual, se casaron este 4 de abril en Georgia, Estados Unidos. Los velocistas, ambos con medallas olímpicas y múltiples títulos globales en pruebas de velocidad, celebraron su matrimonio tras iniciar una relación en 2018, que evolucionó en paralelo a sus carreras deportivas de alto rendimiento.

Lyles se ha consolidado como uno de los velocistas más dominantes de su generación. El estadounidense fue campeón olímpico de los 100 metros en París 2024 y posee ocho títulos mundiales, incluidos los oros en 200 metros en Doha 2019, Eugene 2022, Budapest 2023 y Tokio 2025. Su marca personal de 19.31 en 200 metros lo coloca entre los tres más rápidos de la historia.

En Juegos Olímpicos, Lyles ha construido un historial consistente en velocidad corta. Además del oro en en 2024, obtuvo el bronce en 200 metros en Tokio 2020 y repitió ese resultado en la capital francesa. En el Campeonato Mundial de Budapest 2023 logró un triplete con victorias en 100, 200 y 4×100 metros.

Por su parte, Junelle Bromfield ha sido parte del sistema dominante de Jamaica en pruebas de relevos. Integró el equipo que ganó el bronce olímpico en el relevo 4×400 metros en Tokio 2020, participando en las rondas preliminares. Su carrera incluye además una medalla de plata en el Mundial de Eugene 2022 y un oro en el Mundial Indoor de Belgrado 2022 en la misma disciplina.

Bromfield también suma resultados en campeonatos regionales y categorías juveniles. Fue campeona en los Juegos de la Commonwealth Youth 2015 en 400 metros y 400 con vallas, además de obtener medallas en Campeonatos NACAC, Juegos Centroamericanos y del Caribe y Mundiales sub 20.

La relación entre ambos comenzó fuera de la pista en 2018. Según relató Lyles a Vogue, el primer contacto se dio a través de Instagram cuando Bromfield le envió un mensaje directo preguntando si sabía cocinar, después de haber coincidido en varios eventos de atletismo durante su juventud.

Tras varios años de convivencia y viajes compartidos en el circuito internacional, el compromiso se formalizó en 2024. La boda se celebró en The Conservatory at Blackberry Ridge, en Trenton, Georgia, con una ceremonia que combinó tradiciones estadounidenses y jamaicanas.

El evento contó con una presentación musical de Tasha Cobbs Leonard. Tres veces ganadora del Grammy y 11 veces nominada en las categorías de Gospel. Además, reunió a atletas y entrenadores cercanos del circuito internacional, mientras ambos continúan activos en la élite del atletismo. De acuerdo con Vogue, el cierre incluyó fuegos artificiales y la lluvia, que había sido pronosticada para la ceremonia al aire libre, comenzó minutos después, una coincidencia que marcó el final de la celebración.

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