México deja huella en la NCAA: Jaquez, Botello, Treviño y Dupont firman una temporada histórica

Los cuatro exponentes mexicanos compitieron al máximo nivel y lograron resultados que elevan el prestigio del deporte nacional en estructuras de enorme exigencia

El deporte mexicano volvió a abrirse paso en el alto rendimiento colegial de Estados Unidos con una generación que convirtió los reflectores universitarios en escenario de conquistas, podios y registros inéditos. Desde la duela hasta la pista, pasando por la plancha y la piscina, Gabriela Jaquez, Natalia Botello, Emilio Treviño y Andrés Dupont colocaron su nombre en lugares de privilegio dentro de la NCAA, en una muestra del alcance que hoy tiene el talento nacional fuera del país.

Los cuatro exponentes mexicanos no solo compitieron al máximo nivel, también lograron resultados que elevan el prestigio del deporte nacional en estructuras de enorme exigencia. Cada uno lo hizo desde una disciplina distinta, pero con un punto en común: responder en escenarios de alta presión y confirmar que México cuenta con atletas capaces de marcar diferencia en el sistema universitario más competitivo del mundo.

Gabriela Jaquez hace historia en el básquetbol

Gabriela Jaquez firmó una de las actuaciones más relevantes para el deporte mexicano en la NCAA al guiar a UCLA a su primer campeonato en el básquetbol femenil. La mexicana fue la máxima anotadora de su equipo con 21 puntos en la final del March Madness Femenil 2026, donde las Bruins vencieron con autoridad 79-51 a South Carolina para sellar una noche histórica.

Con esa actuación, Jaquez se convirtió en la primera basquetbolista mexicana en ganar el campeonato de la División I de la NCAA. Su papel en el partido definitivo confirmó su peso dentro de un equipo que llegó al cierre de temporada con una meta clara y que encontró en la jugadora tricolor a una de sus piezas centrales en el momento más importante del año.

Jaquez tras la victoria ante South Carolina | Joe Camporeale-Imagn Images

Tras conquistar el título, la jugadora de UCLA resumió la dimensión del logro con palabras cargadas de emoción y sentido de pertenencia. “Sabía que lo íbamos a lograr. Al venir a UCLA, todos nos propusimos una meta, y me imaginé este momento”, dijo Jaquez en la entrevista post partido. “Lo imaginé tantas veces, y estoy tan, tan orgullosa… Llorar mucho, el confeti, todos los aficionados aquí apoyándonos, mi familia aquí… significa muchísimo. Celebrar con este grupo… estoy tan feliz”.

Natalia Botello conquistó el sable en la NCAA

En la esgrima, Natalia Botello se apoderó del campeonato nacional de sable femenil de la NCAA 2026 con el programa de Ohio State, en una actuación que la colocó entre las figuras del torneo celebrado en Notre Dame. La mexicana cerró con broche de oro su participación y confirmó su consistencia dentro del circuito universitario estadounidense.

La esgrimista originaria de Tijuana se convirtió en la primera representante mexicana de Ohio State en ganar el campeonato nacional de sable femenil dentro de la NCAA. A ese resultado añadió su segundo nombramiento consecutivo en el Primer Equipo All-America, una distinción que respalda el nivel que ha sostenido en temporadas consecutivas.

Su título también la colocó como la cuarta campeona individual en la historia del programa femenil de Ohio State, junto a Katarzyna Dabrowa, Eleanor Harvey y Yelena Kalkina. Ese dato amplifica el tamaño de su conquista, ya que la mexicana ingresó a una lista reservada dentro de una universidad con tradición en la disciplina.

Botello llegó a la segunda jornada con paso perfecto tras abrir con 15 victorias sin derrota y después extendió su marca a 21 triunfos y dos derrotas en las rondas de grupos. Ese recorrido le permitió avanzar como la primera sembrada a las semifinales y sostener el impulso hasta quedarse con la corona nacional.

Emilio Treviño rompe una barrera en los clavados

Los clavados mexicanos también encontraron un episodio relevante en la figura de Emilio Treviño, quien se proclamó campeón nacional de la NCAA en la prueba de plataforma de 10 metros. El logro llegó en el NCAA Division I Men’s Swimming & Diving Championships, disputado en Atlanta, donde el mexicano alcanzó una puntuación de 465.30 unidades.

La victoria de Treviño tuvo un peso especial porque le dio a Texas A&M su primer campeonato nacional de la NCAA en plataforma masculina. El resultado marcó un antes y un después para el programa de clavados de los Aggies y confirmó la capacidad de México para seguir produciendo especialistas de nivel internacional en una disciplina donde el país mantiene tradición y presencia.

Andrés Dupont sube al podio en natación

En la natación, Andrés Dupont aportó otro resultado de peso al conseguir el segundo lugar con el equipo varonil de Stanford en el relevo de 800 metros estilo libre. Su actuación completó una cadena de éxitos mexicanos dentro del deporte colegial de Estados Unidos y reforzó la idea de que el talento nacional compite hoy con fuerza en distintas ramas del alto rendimiento universitario.

Así, la temporada 2026 de la NCAA dejó una postal favorable para México, con títulos, marcas históricas y podios en disciplinas de enorme exigencia. Jáquez, Botello, Treviño y Dupont no solo sumaron logros personales, también construyeron una narrativa de alcance colectivo para el deporte mexicano en Estados Unidos, una que confirma presente, proyección y capacidad para sobresalir en la élite universitaria.

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