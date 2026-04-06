Napoli vs Milan en vivo la Serie A 2026: resultado y goles de la jornada 31

Con el mexicano Santiago Gimenez en la banca, los Rossoneri enfrentan un duelo directo por el subliderato del fútbol italiano

Napoli vs Milan, en vivo la Serie A hoy lunes 6 de abril | Claro Sports



Napoli y Milan protagonizan el partido más llamativo de la jornada 31 de la Serie A. Con el delantero mexicano, Santiago Gimenez, en la banca, el equipo Rossoneri visita Nápoles en un duelo directo por el subliderato de la tabla general. El segundo y tercer lugar del balompié italiano se miden en el Stadio Diego Armando Maradona, en un juego que podrás seguir en el minuto a minuto de Claro Sports.

El Milan es segundo de la tabla con 63 puntos, a nueve de distancia del líder Inter que viene de golear 5-2 a la Roma. Por su parte el Napoli marcha tercero con 62 unidades. Quien gane esta tarde ocupará el subliderato, mientras que un empate dejaría las cosas como están.

Alineaciones del Napoli vs Milan para la jornada 31, al momento Napoli.- Vanja Milinkovic-Savic, Juan Jesus, Alessandro Buongiorno, Mathías Olivera, Miguel Gutiérrez, Frank Anguissa, Stanislav Lobotka, Leonardo Spinazzola, Scott McTominay, Kevin De Bruyne y Giovane. Milan.- Mike Maignan, Fikayo Tomori, Koni De Winter, Strahinja Pavlovic, Alexis Saelemaekers, Youssouf Fofana, Luka Modric, Adrien Rabiot, Davide Bartesaghi, Christopher Nkunku y Niclas Füllkrug. ¿A qué hora inicia el Napoli vs Milan hoy 6 de abril de 2026? El partido entre el Napoli y el Milan se disputará hoy lunes 6 de abril del 2026 en punto de las 12:45 horas (tiempo del centro de México). Las acciones se llevarán a cabo en el Stadio Diego Armando Maradona, inmueble ubicado en Nápoles, Italia, y cuya capacidad es para poco más de 54 mil espectadores. ¿Dónde ver el Napoli vs Milan en vivo? Canales de TV y streaming online Napoli vs Milan, correspondiente a la jornada 31 de la Serie A, se podrá seguir en vivo y en directo en México a través de la señal de ESPN y Disney Plus. Además en Claro Sports tendremos todos los detalles en nuestro tradicional minuto a minuto.

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