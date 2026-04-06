Eduardo Méndez confía en los triunfos de Santa Fe ante Peñarol y Millonarios

El cuadro ‘Cardenal’ recibe al ‘Carbonero’ este jueves en el Estadio El Campín por la fecha 1 de la Copa Libertadores.

Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe | Vizzor Image.

Independiente Santa Fe recibe este jueves a Peñarol en El Campín, en el marco de la jornada 1 de la Copa Libertadores. En dialogo con Win Sports, el presidente Eduardo Méndez entregó detalles de la actualidad del equipo, de cara al debut en ‘La Gloria Eterna’ y las posibilidades de clasificar a los playoffs de la Liga BetPlay.

¿Cómo está el equipo para el debut de Copa Libertadores?

“Nosotros confiamos en el plantel, en el técnico. El equipo ha venido mejorando partido tras partido. Con base a lo último que se le vio al equipo contra Tolima, confiamos en aprovechar las ventajas en la altura para vencer a esos equipos que vienen y juegan al nivel del mar”.

“Contra Tolima creemos que ganamos es partido, no entendemos esa ventaja en ese gol anulado. Estamos confiados en que el equipo va a sacar un buen resultado ante Peñarol. Obrian ya tuvo minutos, Fagúndez estuvo ante Tolima. Lovera y Bustos tuvieron un buen fin de partido. Esperamos que Mateo (Puerta) pueda jugar”, aseguró el directivo.

“Yo veo al equipo con estado físico y anímico de pelear por los 2 torneos. Al hoy tenemos que acabar con Millonarios y Peñarol, esos son los objetivos inmediatos del equipo”.

¿Por qué comprar a ‘Shirra’ y no a otros jugadores?

“El técnico lo pidió, el técnico cree y confía en él. A veces erra mucho cuando ha tenido que centrar, esperamos que despegue. Así comenzó Luis Palacios, es hincha del equipo y la gente acepta que ha tenido buenos momentos. Esperamos que todos tengan un buen momento de cara a todos los partidos que se vienen”.

“Eran tiempos diferentes, momentos diferentes. Hoy tuvimos la opción de comprar a varios jugadores de este mercado de fichajes. Con ‘Shirra’ tuvimos la oportunidad de pagarlo a cuotas. Con (Julián) Millán, era de Cotuluá y no pudimos hacerlo. Igual Jhon Arias que ahora juega con Palmeiras. Con José Enamorado no se pudo por el momento financiero que vivía el club”.

¿Pablo Repetto está en duda?

“Repetto no necesita reconfirmarse, fue el técnico para jugar la Libertadores. Esperamos que le vaya bien, que la gente tenga paciencia y le vaya bien en Santa Fe”, “Al Presidente lo habían querido echar 3 ó 4 años atrás, ha venido dando resultados y se ha mantenido”, “No podía salir a la calle porque lo madreaban y ahora le piden fotos”., agregó Eduardo Méndez.

“Los últimos partidos nos da a entender que el equipo físicamente está preparado. Contra Tolima corrieron hasta el minuto 94. El desgaste natural posterior nos da a entender que un profesional puede poner todo de su parte para los partidos. Tenemos jugadores muy profesionales, la nómina es disciplinada en ese sentido”.

Arbitraje del fútbol colombiano

“Mandarlos a todos al Mundial”. “Les he dicho a los de la Federación que las capacitaciones se hagan con grupos más pequeños, porque se hacen en grupos grandes y así es más complicado el entendimiento”, sobre la continuidad de Ímer Machado en la dirección: “La responsabilidad no debe ser de uno solo, tiene que ser de más personajes”.

Análisis de Peñarol

“Vienen recuperando de varios partidos que no la pasaban bien. Tienen a un jugador, Angulo, que lo queríamos traer, pero no nos pusimos de acuerdo con Talleres para traerlo. Sobre ese análisis el cuerpo técnico tiene mejor estudiado a este rival”.

¿Para qué está Santa Fe en la Libertadores?

“Es la pregunta más fácil que me hacen. Para yo estar contento, tenemos que ser campeones. Las nóminas de los brasileros no importan. Cuando les ganemos acá y allá nos daremos cuenta de la lógica del fútbol y de lo profesionales que son nuestros jugadores”.

La grama de El Campín y Sencia

“Ellos ya saben la sanción económica que se avecina y el contrato que tenemos con ellos”, “en caso de haber sanciones acudiremos al ámbito legal para ver quiénes son los responsables de pagar estas multas”, “Esperamos que el espectáculo se pueda llevar a cabo y podamos jugar sin inconvenientes”.

Recuperación de Mosquera Marmolejo y Mateo Puerta

“Contamos con su presencia el jueves ante Peñarol”, dijo Eduardo Méndez sobre el guardameta.

“Él presentó un resentimiento. Habló con el técnico. Yo estuve en el camerino y vi a los jugadores muy unidos y tranquilos después del empate en Ibagué”, sentenció sobre el lateral derecho.

Venta de entradas vs Peñarol

“La venta de abonos es aceptable, lo que está floja es la venta de boletería. Esperamos que haya gran movimiento de venta en estos días. Transmilenio nos confirmó que funcionará hasta las 11:45 de la noche para que se puedan movilizar después del partido contra Peñarol”, ultimó Eduardo Méndez.

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