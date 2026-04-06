Barcelona vs Atlético de Madrid en vivo: horario y dónde ver los cuartos de final de la Champions League 2026

El conjunto culé recibe la visita de los colchoneros en lo que será su segundo enfrentamiento de tres en las últimas semanas

Barcelona vs Atlético, donde ver el partido de la Champions League. | Claro Sports.

Barcelona y Atlético de Madrid vuelven a verse las caras en un duelo que ha tomado intensidad en las últimas semanas. Será el segundo capítulo de una seria de encuentros (que durante la temporada 2025-2026 se ha extendido a cinco hasta el momento) que ha estado marcada por la polémica, las decisiones arbitrales y la tensión dentro del campo, luego de que el conjunto blaugrana se llevara el primer enfrentamiento (de tres en las próximas dos semanas entre Liga y Champions) con un 1-2 en el Metropolitano.

Aquel partido dejó múltiples reacciones, especialmente por parte de Diego ‘El Cholo’ Simeone, quien cuestionó el arbitraje tras la expulsión de Nicolás González y una jugada polémica de Gerard Martín. El técnico argentino defendió a su equipo y aseguró que su plantilla compitió al máximo nivel, dejando claro que la eliminatoria de Champions será una historia distinta.

De cara al compromiso de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025-2026, el Barcelona llega con confianza tras una goleada global de 8-3 al Newcastle en octavos, mientras que el Atlético superó al Tottenham con un 7-5 en el global. Además, los culés lideran LaLiga con 76 puntos, mientras que los colchoneros marchan en la cuarta posición con 57 unidades.

Llegó el momento de preparar los cuartos de Champions 🔜⭐️ pic.twitter.com/yiwRsWd8lS — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 6, 2026

Horario y dónde ver Barcelona vs Atlético de Madrid en los cuartos de final de la Champions League 2026

El partido entre Barcelona y Atlético de Madrid se disputará este miércoles 8 de abril a las 13:00 horas, tiempo del centro de México (14:00 horas tiempo de Colombia).

La transmisión estará disponible a través de FOX y su plataforma de streaming FOX One, además del seguimiento en tiempo real a través de la multiplataforma de Claro Sports.

Abril empieza como terminó marzo…



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Alineaciones probables del Barcelona vs Atlético de Madrid para el partido de la Champions League 2026

Ambos equipos presentarían ajustes en sus alineaciones para este compromiso de alta exigencia.

Barcelona: Joan García; Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Dani Olmo, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Marcus Rashford; Robert Lewandowski.

Atlético de Madrid: Juan Musso; Marcos Llorente, José María Giménez, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri; Koke, Álex Baena; Giuliano Simeone, Antoine Griezmann, Ademola Lookman; Julián Alvarez.

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Barcelona vs Atlético de Madrid y cuánto paga?

De acuerdo con Caliente.mx, el Barcelona parte como favorito para este encuentro con un momio de -193, mientras que el empate se ubica en +365 y la victoria del Atlético de Madrid en +430.

Esto significa que, si se apuesta $100 pesos al triunfo del Barcelona, la ganancia sería de $152. En caso de apostar al empate, obtendrías $465, mientras que una apuesta por el Atlético de Madrid ofrecería una ganancia de $530.

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