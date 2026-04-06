Juventus vs Genoa en vivo la Serie A 2026: resultado y goles de la jornada 31

¡Johan Vásquez, a escena!

Luego de la Fecha FIFA, donde México dio una gran cara en cuestiones defensivas, el jugador azteca vuelve a la actividad con su equipo, el Genoa, que tendrá una difícil visita ante la Juventus. La Vecchia Signora se encuentra en el quinto puesto de la tabla general con 54 unidades. Mientras que, con 33 puntos, el Genoa de Johan se ubica en el lugar 14.

En cuanto a sus aspiraciones, mientras la Juve sueña con colarse a la Champions League, el Genoa busca alejarse lo máximo posible de la quema del descenso (tienen seis puntos del último conjunto que pierde la categoría). Es importante destacar que el Genoa viene de perder 0-2 ante le Udinese, mientras que la Juventus arriba a este duelo luego de empatar 1-1 ante el Sassuolo.

Con todos estos condimentos, nos espera un partidazo, donde Johan Vásquez tratará de liderar desde la defensa al equipo de El Grifo.