Juventus vs Genoa en vivo la Serie A 2026: resultado y goles de la jornada 31
Sigue el encuentro entre el equipo del defensa mexicano Johan Vásquez y uno de los históricos del fútbol italiano
Alineaciones del Juventus vs Genoa para la jornada 31, al momento
Estas son las alineaciones del juego.
Juventus: Perin (P); Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, Locatelli, Thuram, Conceicao, McKennie, Yildiz y David.
Genoa: Bijlow (P); Martin, Johan Vásquez, Ostigard, Marcandalli, Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Carvalho, Messias y Colombo.
¿Dónde ver el Juventus vs Genoa en vivo? Canales de TV y streaming online
Podrás seguir el duelo entre la Juventus y el Genoa a través de ESPN y su plataforma Disney+ en punto de las 10:00 de la mañana de este lunes 6 de abril del 2026.
¿A qué hora inicia el Juventus vs Genoa hoy lunes 6 de abril de 2026?
El encuentro entre la Juventus y el Genoa del defensa mexicano Johan Vásquez se disputará este lunes 6 de abril del 2026 en punto de las 10:00 horas, tiempo del centro de México; mientras que para Colombia serán las 11:00 horas.
¡Johan Vásquez, a escena!
Luego de la Fecha FIFA, donde México dio una gran cara en cuestiones defensivas, el jugador azteca vuelve a la actividad con su equipo, el Genoa, que tendrá una difícil visita ante la Juventus. La Vecchia Signora se encuentra en el quinto puesto de la tabla general con 54 unidades. Mientras que, con 33 puntos, el Genoa de Johan se ubica en el lugar 14.
En cuanto a sus aspiraciones, mientras la Juve sueña con colarse a la Champions League, el Genoa busca alejarse lo máximo posible de la quema del descenso (tienen seis puntos del último conjunto que pierde la categoría). Es importante destacar que el Genoa viene de perder 0-2 ante le Udinese, mientras que la Juventus arriba a este duelo luego de empatar 1-1 ante el Sassuolo.
Con todos estos condimentos, nos espera un partidazo, donde Johan Vásquez tratará de liderar desde la defensa al equipo de El Grifo.