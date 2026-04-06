Del empate al caos: Pumas queda varado rumbo al aeropuerto en Guadalajara

Todo el equipo se vio obligado a caminar por la autopista buscando otro medio de trnasporte

El regreso de los Pumas de la UNAM a la Ciudad de México se convirtió en una experiencia accidentada tras su visita a Guadalajara, donde el equipo no solo dejó escapar la victoria en los últimos minutos ante Chivas, sino que además enfrentó un inesperado contratiempo logístico.

Luego de concluir su compromiso en territorio jalisciense, el plantel auriazul emprendió el traslado rumbo al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso. Sin embargo, el trayecto se vio interrumpido cuando el autobús oficial presentó una falla mecánica en plena circulación.

El incidente ocurrió mientras el vehículo transitaba por la Avenida Periférico Manuel Gómez Morín. De acuerdo con los reportes, la unidad comenzó a mostrar problemas técnicos, lo que obligó al conductor a maniobrar con precaución para detenerse a un costado de la vía sin poner en riesgo a los ocupantes.

Afortunadamente, la situación no pasó a mayores. Tanto jugadores como integrantes del cuerpo técnico pudieron descender del autobús sin contratiempos, mientras se evaluaba la magnitud de la avería que dejó varado al equipo durante varias horas.

Ante la urgencia de cumplir con los tiempos establecidos, el área de logística del club actuó con rapidez. La solución inmediata fue gestionar transporte alternativo mediante aplicaciones de movilidad, evitando así que el equipo perdiera su vuelo de regreso a la capital.

La improvisación permitió que los universitarios continuaran su itinerario, aunque no sin sumar un nuevo episodio incómodo a una jornada que ya había sido complicada en lo deportivo. El empate conseguido en los últimos instantes frente a Chivas había dejado un sabor amargo que ahora se intensificaba con este incidente.

Mientras tanto, el autobús del equipo permaneció en Guadalajara, a la espera de ser reparado. Se prevé que la unidad permanezca en territorio jalisciense hasta que se resuelva la falla mecánica que impidió completar el traslado con normalidad.

El suceso no pasó desapercibido para la ciudadanía, ya que varios testigos compartieron imágenes y videos en redes sociales. En ellos se observa el vehículo detenido y al equipo descendiendo, evidenciando las dificultades que enfrentaron los Pumas en su accidentado regreso.

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