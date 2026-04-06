Posibles alineaciones del Deportes Tolima vs Universitario por la Copa Libertadores 2026
El ‘Pijao’ tendrá su debut en fase de grupos frente a un rival directo por el grupo B.
- Copa Libertadores 2026 en directo: calendario completo y dónde ver los partidos del Santa Fe, Junior, Medellín y Tolima
- Santa Fe en Copa Libertadores: a cortar una larga sequía sin jugar en El Campín
- Guía de la Copa Conmebol Libertadores 2026: partidos, horarios y resultados del torneo continental
Inicia la fase de grupos de la Copa Libertadores. Desde la primera fecha, en el grupo B, todos se ven obligados a pisar fuerte en un grupo realmente parejo. Esa es la consigna del Deportes Tolima, que debutará como local frente a Universitario de Deportes, una de las escuadras más representativas en el fútbol peruano.
Los ‘Pijaos’ llegan con la clasificación muy cerca a los playoffs de la Liga en Colombia. Sin embargo, del otro lado, el equipo ‘Crema’ obtuvo una victoria sumamente importante en el plano doméstico. En honor a la tragedia ocurrida previo al Clásico Peruano, los dirigidos por Javier Rabanal derrotaron por la mínima a Alianza Lima, poniéndose de lleno en la pelea por el liderato.
Posible alineación del Deportes Tolima para el juego por la fase de grupos de Copa Libertadores
Así formaría Tolima: Neto Volpi; Jherson Mosquera, Jan Angulo, Daniel Pedrozo, Junior Hernández; Sebastián Guzmán, Brayan Rovira; Juan Pablo Torres, Ever Valencia; Adrián Parra y Luis Sandoval. DT: Lucas González.
Posible alineación de Universitario para el juego por la fase de grupos de Copa Libertadores
Así formaría Universitario: Miguel Vargas; Andy Polo, Cain Fara, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto, César Inga; Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Miguel; Lisandro Alzugaray y Alex Valera. DT: Javier Rabanal.
¿Cómo y dónde ver a Tolima vs Universitario por la Copa Libertadores 2026?
Este duelo, que marca el inicio para ambos en la fase de grupos, tendrá su pitazo inicial el martes 7 de abril a partir de las 9:00 p.m. (hora COL) en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. Tanto ESPN como Disney+ (streaming) llevarán las emociones del juego a toda Latinoamérica.
Últimos partidos del Deportes Tolima
- 04.04.2026 | Deportes Tolima 2-2 Santa Fe | Fecha 10 (pendiente).
- 31.03.2026 | Deportes Tolima 4-1 Águilas Doradas | Fecha 15.
- 28.03.2026 | Deportes Tolima 3-1 Jaguares de Córdoba | Fecha 14.
- 23.03.2026 | Boyacá Chicó 1-1 Deportes Tolima | Fecha 13.
- 19.03.2026 | Deportes Tolima 2-0 Fortaleza | Fecha 12.
Últimos partidos de Universitario
- 04.04.2026 | Universitario 1-0 Alianza Lima | Fecha 9.
- 28.03.2026 | Universitario 2-1 Liga de Quito | Amistoso.
- 21.03.2026 | Comerciantes Unidos 0-0 Universitario | Fecha 8.
- 14.03.2026 | Universitario 2-0 UTC Cajamarca | Fecha 7.
- 08.03.2026 | Los Chankas 3-1 Universitario | Fecha 6.
¿Quiénes son los árbitros del juego?
- Árbitro central: Wilton Sampaio (Brasil).
- Asistente 1: Bruno Pires (Brasil).
- Asistente 2: Rafael Alves (Brasil).
- Cuarto árbitro: Bruno Arleu (Brasil).
- VAR: Pablo Gonçalves (Brasil).
- AVAR: Caio Vieira (Brasil).