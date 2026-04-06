Posibles alineaciones del Deportes Tolima vs Universitario por la Copa Libertadores 2026

El ‘Pijao’ tendrá su debut en fase de grupos frente a un rival directo por el grupo B.

Tolima recibe a Universitario en el Manuel Murillo Toro | Claro Sports

Inicia la fase de grupos de la Copa Libertadores. Desde la primera fecha, en el grupo B, todos se ven obligados a pisar fuerte en un grupo realmente parejo. Esa es la consigna del Deportes Tolima, que debutará como local frente a Universitario de Deportes, una de las escuadras más representativas en el fútbol peruano.

Los ‘Pijaos’ llegan con la clasificación muy cerca a los playoffs de la Liga en Colombia. Sin embargo, del otro lado, el equipo ‘Crema’ obtuvo una victoria sumamente importante en el plano doméstico. En honor a la tragedia ocurrida previo al Clásico Peruano, los dirigidos por Javier Rabanal derrotaron por la mínima a Alianza Lima, poniéndose de lleno en la pelea por el liderato.

Posible alineación del Deportes Tolima para el juego por la fase de grupos de Copa Libertadores

Así formaría Tolima: Neto Volpi; Jherson Mosquera, Jan Angulo, Daniel Pedrozo, Junior Hernández; Sebastián Guzmán, Brayan Rovira; Juan Pablo Torres, Ever Valencia; Adrián Parra y Luis Sandoval. DT: Lucas González.

Posible alineación de Universitario para el juego por la fase de grupos de Copa Libertadores

Así formaría Universitario: Miguel Vargas; Andy Polo, Cain Fara, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto, César Inga; Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Miguel; Lisandro Alzugaray y Alex Valera. DT: Javier Rabanal.

¿Cómo y dónde ver a Tolima vs Universitario por la Copa Libertadores 2026?

Este duelo, que marca el inicio para ambos en la fase de grupos, tendrá su pitazo inicial el martes 7 de abril a partir de las 9:00 p.m. (hora COL) en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. Tanto ESPN como Disney+ (streaming) llevarán las emociones del juego a toda Latinoamérica.

Últimos partidos del Deportes Tolima

04.04.2026 | Deportes Tolima 2-2 Santa Fe | Fecha 10 (pendiente).

31.03.2026 | Deportes Tolima 4-1 Águilas Doradas | Fecha 15.

28.03.2026 | Deportes Tolima 3-1 Jaguares de Córdoba | Fecha 14.

23.03.2026 | Boyacá Chicó 1-1 Deportes Tolima | Fecha 13.

19.03.2026 | Deportes Tolima 2-0 Fortaleza | Fecha 12.

Últimos partidos de Universitario

04.04.2026 | Universitario 1-0 Alianza Lima | Fecha 9.

28.03.2026 | Universitario 2-1 Liga de Quito | Amistoso.

21.03.2026 | Comerciantes Unidos 0-0 Universitario | Fecha 8.

14.03.2026 | Universitario 2-0 UTC Cajamarca | Fecha 7.

08.03.2026 | Los Chankas 3-1 Universitario | Fecha 6.

¿Quiénes son los árbitros del juego?

Árbitro central: Wilton Sampaio (Brasil).

Wilton Sampaio (Brasil). Asistente 1: Bruno Pires (Brasil).

Bruno Pires (Brasil). Asistente 2: Rafael Alves (Brasil).

Rafael Alves (Brasil). Cuarto árbitro: Bruno Arleu (Brasil).

Bruno Arleu (Brasil). VAR: Pablo Gonçalves (Brasil).

Pablo Gonçalves (Brasil). AVAR: Caio Vieira (Brasil).

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