¡Es oficial! “La Oficina” tendrá segunda temporada tras su éxito en México

Prime Video confirma nuevos episodios de la adaptación mexicana de The Office tras su impacto en el público

La Oficina tendrá segunda temporada: ¿Cuándo se estrena? | @PrimeVideoMX

La serie mexicana La Oficina continuará su historia. Este lunes 6 de abril se confirmó de manera oficial que la producción tendrá una segunda temporada en Prime Video, luego del éxito que registró tras su estreno el pasado 13 de marzo en la plataforma de streaming.

El anuncio se dio a conocer a través de distintos canales, incluyendo redes sociales, donde el actor Fernando Bonilla, quien interpreta a Jerónimo Ponce III, adelantó el regreso con un video que rápidamente generó reacción entre los seguidores de la serie. La confirmación también fue respaldada por información de la propia plataforma.

La decisión de renovar el proyecto responde al impacto que tuvo la primera temporada dentro del catálogo digital. La Oficina logró posicionarse como uno de los contenidos más vistos en México y se mantuvo entre los títulos más comentados durante semanas, consolidándose como una de las apuestas más relevantes en el género de comedia.

La producción, realizada por Amazon MGM Studios en conjunto con Máquina Vega, apostó por una adaptación local del formato internacional de The Office, manteniendo la esencia del falso documental, pero trasladando la historia al contexto laboral mexicano, lo que permitió una conexión directa con la audiencia.

De acuerdo con los primeros reportes, la segunda temporada ya se encuentra en fase de desarrollo. El equipo creativo trabaja en la expansión del universo de la serie, con el objetivo de profundizar en los personajes y en las dinámicas laborales que marcaron el tono de la primera entrega.

¿Cuándo se estrena la temporada 2 de La Oficina?

Hasta el momento, Prime Video no ha revelado una fecha oficial de estreno para la segunda temporada. Sin embargo, la confirmación del desarrollo indica que el proyecto ya está en marcha y que los nuevos episodios volverán a producirse en México, manteniendo su identidad local.

¿De qué trata La Oficina?

La Oficina es una serie de comedia en formato de falso documental que sigue el día a día de los empleados de Jabones Olimpo, una empresa familiar ubicada en Aguascalientes. La historia se centra en su peculiar gerente regional, Jerónimo Ponce III, interpretado por Fernando Bonilla, y en las situaciones laborales que surgen dentro del entorno.

La narrativa combina humor incómodo, conflictos internos y dinámicas propias de la vida laboral en México. Este enfoque permitió que la adaptación se diferenciara de otras versiones internacionales, al integrar elementos culturales y situaciones cercanas a la realidad cotidiana del país.

Con la confirmación de una segunda temporada, La Oficina buscará consolidar su lugar dentro del catálogo de comedia en streaming en Latinoamérica, ampliando su historia y reforzando los elementos que conectaron con el público en su primera entrega.

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