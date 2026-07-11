Medio Maratón 2026: Metro de la CDMX abrirá más temprano y corredores viajan gratis

El Metro de la Ciudad de México tendrá las puertas abiertas a partir de las 5 de la mañana en las Líneas 1, 2, 3 y 9 para realizar el Medio Maratón

Todo lo que necesitas saber del medio Maratón 2026 | Reuters

Las autoridades de la Ciudad de México informaron que el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro operará con un horario especial este domingo 12 de julio con motivo del XIX Medio Maratón de la Ciudad de México 2026. Como parte del operativo de movilidad, las Líneas 1, 2, 3 y 9 iniciarán servicio desde las 05:00 horas, dos horas antes de su horario habitual de domingo, para facilitar el traslado de miles de corredores hacia la zona de salida.

La medida también beneficiará a familiares, acompañantes y espectadores que acudirán a apoyar a los participantes en uno de los eventos deportivos más importantes del año en la capital del país. Con esta apertura anticipada, el Metro se perfila como una de las principales alternativas de transporte para llegar de forma rápida y segura al corazón de la Ciudad de México durante la celebración del Medio Maratón.

¿Cuándo es el Medio Maratón de la CDMX 2026?

El XIX Medio Maratón de la Ciudad de México 2026 se celebrará el domingo 12 de julio de 2026. En esta edición se espera la participación de alrededor de 30 mil corredores nacionales e internacionales, consolidando la competencia como uno de los eventos deportivos más importantes y esperados de la capital.

La carrera forma parte del calendario deportivo oficial de la Ciudad de México. Como parte de las actividades previas, la entrega de kits para los participantes se realizó en el World Trade Center, dejando todo listo para que los corredores tomen las principales vialidades de la ciudad desde las primeras horas del domingo.

¿A qué hora abrirá el Metro de la CDMX este 12 de julio por el Medio Maratón?

Con motivo del Medio Maratón, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro implementará un horario especial y abrirá sus puertas a partir de las 05:00 horas en las líneas contempladas dentro del operativo. Esta medida adelanta dos horas el inicio del servicio dominical con el objetivo de facilitar el traslado de los participantes hacia la zona de salida.

La apertura anticipada aplicará únicamente en las Líneas 1, 2, 3 y 9. El resto de las líneas de la red operará en su horario habitual de domingo, iniciando servicio a partir de las 07:00 horas.

¿En qué estaciones podrán entrar gratis los corredores?

Los corredores inscritos en el Medio Maratón podrán ingresar de manera gratuita a todas las estaciones de las Líneas 1, 2, 3 y 9, que forman parte del operativo especial de movilidad.

Para obtener este beneficio, los participantes únicamente deberán mostrar su número oficial de competidor al personal de seguridad ubicado en los torniquetes de acceso. Las autoridades del STC señalaron que esta medida busca facilitar el traslado de los atletas y agilizar su llegada al punto de salida, por lo que recomendaron llevar el número visible para evitar contratiempos y reducir aglomeraciones en las estaciones con mayor afluencia.

¿Se puede viajar con bicicleta en el Metro de la CDMX este domingo?

El STC Metro permitirá el acceso con bicicletas durante toda la jornada del domingo 12 de julio, como parte del operativo especial implementado por el Medio Maratón. La medida busca fomentar la movilidad sustentable y brindar una alternativa de transporte tanto a corredores como a espectadores.

No obstante, las autoridades recordaron que los usuarios deberán respetar las normas de seguridad vigentes. Entre ellas se encuentran permanecer junto a las paredes de los vagones, evitar circular con la bicicleta dentro de andenes y pasillos, y utilizar únicamente el primer y el último vagón del tren para no afectar el flujo de pasajeros.

Horario y ruta del Medio Maratón de la CDMX 2026

La salida del Medio Maratón será escalonada. El primer bloque, integrado por atletas en silla de ruedas y participantes con discapacidad visual, arrancará a las 05:50 horas. Posteriormente, a las 06:05 horas, será el turno de los corredores élite, mientras que el resto de los participantes iniciará la competencia de manera ordenada de acuerdo con el color del brazalete asignado.

La ruta comenzará en el Hemiciclo a Juárez, ubicado en la Alameda Central, y recorrerá Paseo de la Reforma, pasando por el Monumento a la Revolución. Como principal novedad de esta edición, el circuito incluirá un recorrido por la Primera, Segunda y Tercera Sección del Bosque de Chapultepec. Finalmente, los corredores regresarán por Paseo de la Reforma para cruzar la meta instalada en el Ángel de la Independencia.

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