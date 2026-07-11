México gana dos medallas de plata en la Copa del Mundo de Tiro con Arco Madrid 2026

El equipo de arco compuesto mixto y el conjunto varonil subieron al podio en la cuarta parada de la Copa del Mundo

El equipo varonil de arco compuesto llegó a la final por primea vez | @COM_Mexico

México cerró la cuarta parada de la Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026 con dos medallas de plata en la modalidad de arco compuesto, pese a no presentarse en Madrid con su equipo varonil titular, ya que la primera selección se encuentra en preparación para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, por lo que Miguel Becerra, Elías Reyes Cravioto y Rodrigo Olvera compitieron juntos por primera vez en una Copa del Mundo.

La primera presea mexicana llegó en la prueba de equipo mixto, en la que Miguel Becerra y Ximena Estrada perdieron 154-156 ante los británicos Ella Gibson y Ajay Scott. La final comenzó con igualdad, pues ambas parejas sumaron 38 puntos durante la primera tanda de cuatro flechas en el Estadio Nacional Complutense.

La paridad continuó en el segundo parcial, cuando los dos equipos registraron 39 unidades para colocar el marcador acumulado en 77-77. Gran Bretaña marcó la diferencia en la tercera ronda con una serie perfecta de 40 puntos, mientras que Becerra y Estrada consiguieron 38, por lo que los europeos tomaron una ventaja de 117-115.

México respondió con 39 unidades en el último parcial, pero Gibson y Scott repitieron esa puntuación para conservar los dos puntos de distancia y asegurar el oro por 156-154. La medalla de bronce quedó en manos de Dinamarca, representada por Tanja Gellenthien y Mathias Fullerton, después de vencer 158-153 a Türkiye, que compitió con Hazal Burun y Batuhan Akcaoglu.

México obtiene otra plata en el equipo compuesto varonil

La segunda medalla mexicana se produjo en la final por equipos varoniles, donde Miguel Becerra, Elías Reyes Cravioto y Rodrigo Olvera cayeron 228-231 frente a Dinamarca. El conjunto europeo, integrado por Mathias Fullerton, Martin Damsbo y Rasmus Bramsen, tomó la ventaja desde la primera tanda al registrar 58 puntos, mientras que México abrió con 56.

La representación tricolor sumó otros 56 puntos en el segundo parcial y llegó a 112, contra los 115 acumulados por el equipo danés. La diferencia aumentó durante la tercera ronda, en la que México anotó 57 unidades y Dinamarca consiguió 58, para dejar el encuentro 169-173 antes de las últimas seis flechas.

Becerra, Reyes Cravioto y Olvera firmaron su mejor parcial de la final en la cuarta tanda al conseguir 59 de los 60 puntos posibles. Dinamarca respondió con 58 unidades y mantuvo la ventaja para cerrar el marcador en 231-228, resultado con el que obtuvo el oro. Alemania completó el podio después de superar a India en el duelo por la medalla de bronce.

De esta manera, México terminó su participación en Madrid con dos medallas de plata, obtenidas en el equipo mixto y el conjunto compuesto varonil. La actividad de la Copa del Mundo continuará el domingo 12 de julio con las finales individuales y por equipos de arco recurvo, las cuales podrán seguirse en Latinoamérica a través de la señal de Claro Sports.

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