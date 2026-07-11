Tour de Francia 2026, etapa 8: lo mejor de Isaac del Toro hoy 11 de julio

Revive los mejores momentos del recorrido Périgueux y Bergerac, donde Tim Merlier se llevó la victoria tras un sprint demoledor en los últimos metros

La etapa 8 del Tour de Francia 2026 dejó una jornada controlada por el pelotón, con una fuga que intentó cambiar el desenlace hasta los últimos kilómetros y un cierre definido entre los velocistas. Liam Slock resistió en solitario durante el tramo final, pero fue alcanzado a 1.5 kilómetros de la meta, lo que abrió el camino para una llegada masiva en Bergerac.

En el sprint, Tim Merlier volvió a imponerse y consiguió su segunda victoria consecutiva, por delante de Biniam Girmay y Olav Kooij. Tadej Pogacar conservó el liderato de la clasificación general e Isaac del Toro se mantuvo en el tercer lugar. Revive los highlights y los mejores momentos de la etapa 8 a través de Claro Sports.

¿Cuál fue el recorrido de hoy 11 de julio en el Tour de Francia 2026 y la distancia?

La etapa 8 del Tour de Francia 2026 se disputó este sábado 11 de julio entre Périgueux y Bergerac, sobre un recorrido de 180.4 kilómetros por las llanuras del departamento de Dordoña. La jornada presentó dos ascensos de cuarta categoría, la Côte de Domme y la Côte du Buisson-de-Cadouin, aunque su perfil favoreció una llegada masiva para los velocistas.

¿A qué hora arranca la etapa 9 del Tour de Francia 2026 y dónde ver la transmisión en vivo?

La etapa 9 se correrá este domingo 12 de julio entre Malemort y Ussel, con una distancia de 185.5 kilómetros y un perfil de media montaña que incluye cuatro ascensos puntuables. La salida está programada para las 05:35 horas, tiempo del centro de México, y la transmisión en vivo podrá seguirse por ESPN y Disney+. Además, los highlights y mejores momentos de la jornada estarán disponibles a través de Claro Sports a las 13:30 horas.

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