Gilberto Mora aparece en Miami para el Inglaterra vs Noruega junto a Rafaela Pimenta

El jugador de Xolos acudió junto a su madre y su agente al partido de cuartos de final para apoyar a la selección de Erling Haaland

Gilberto Mora viajó a Miami para el partido de cuartos de final | Imago 7

Gilberto Mora está presente en Miami para el partido de cuartos de final entre Inglaterra y Noruega. El joven futbolista mexicano acudió al estadio acompañado por su madre y su agente, Rafaela Pimenta, para seguir uno de los encuentros que definirán a los semifinalistas del Mundial 2026.

El jugador de los Xolos de Tijuana apareció vestido de rojo en apoyo a la selección noruega, que busca avanzar a la siguiente ronda del torneo. El futbolista tricolor de 17 años seguirá desde la grada el partido del combinado encabezado por Erling Haaland, con quien comparte representante.

Mora aprovecha sus días de descanso antes de reportar nuevamente con Xolos de cara al inicio del Apertura 2026. El conjunto fronterizo debutará en casa ante Tigres el jueves 16 de julio en el Estadio Caliente y posteriormente volverá a jugar como local frente a León en la segunda jornada.

Rafaela Pimenta maneja las carreras de Mora y Haaland, además de representar a los mexicanos Obed Vargas y Santiago Gimenez. La agente brasileña ha trabajado durante los últimos meses en el futuro del juvenil de Tijuana, cuyo nombre ha despertado interés entre clubes europeos.

Gil Mora, presente en el Miami Stadium | @rafaelavitalepimenta

El futuro de Gilberto Mora

En febrero, Pimenta habló en exclusiva con Claro Sports sobre el futuro del futbolista de 17 años y reconoció que existen equipos interesados en contratarlo. Sin embargo, aseguró que la prioridad es encontrar un club que permita al mexicano continuar con su desarrollo.

“No tenemos prisa con Gilberto Mora. ¿Los equipos lo quieren? Sí, pero tenemos que ver el sitio ideal en dónde se va a desarrollar. A esta edad, no puedes ser el mejor de tu equipo, si eres el mejor, tienes que cambiar. Tiene que ser el chico que mira a los otros para ser como ellos”, explicó Pimenta.

La postura de Pimenta sobre el futuro del mexicano es clara: “Voy a hacer todo mi esfuerzo para vender a Gilberto Mora muy caro, porque si sale caro será muy respetado”, sentenció. Una idea que se refuerza después de la actuación del juvenil en el Mundial, donde se consolidó como una de las principales revelaciones del torneo y volvió a colocarse bajo la mirada de los clubes europeos.

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