¡Oro para Colombia! Gran actuación en la Copa del Mundo de Tiro con Arco

La delegación ‘Tricolor’ compuesta sobresalió en el duelo cumbre ante India, que logró resolverse en el último lanzamiento.

Delegación colombiana de tiro con arco | @MinDeporteCol

Fue otro pletórico día para Colombia en los Mundiales de Tiro con Arco. La delegación ‘Tricolor’ femenina en la modalidad compuesta, integrada por Sara López, Alejandra Usquiano y Mariana Rodríguez, venció a India por un estrecho 232 sobre 228, el cual se definió en el último suspiro. La cuarta parada tuvo un sabor de gloria para las cafeteras.

Madrid albergó el certamen orbital con altas esperanzas para el deporte colombiano. El tridente no desentonó en un reto muy cerrado. Del otro lado, Prithika Pradeep, Jyothi SUrekha Vennam y Chikitha Taniparthi se perfilaban como fuertes rivales.

Aunque fue una disputa muy reñida, Colombia se fue por delante en cada parcial. Sumó 57-55 en el primer episodio, seguido de un 117-113, 174-172 y el 232-228 que se definió en el último lanzamiento. De este modo, la ‘Tricolor’ se adueñó del oro, seguido de la plata para India y el bronce que le correspondió a Corea del Sur.

Victoria por lo justo para Colombia

Las miradas estaban puestas en Sara López, líder de la modalidad individual de tiro con arco compuesto. Preciso la referente se encargó de darle la medalla de oro con un puntaje valioso, sin desenfocarse ante la presión de arañar una buena cosecha de puntos.

¡El día comienza con celebración! 🏆



En 🇪🇸, el equipo femenino de tiro con arco, conformado por Alejandra Usquiano, Sara López y Mariana Rodríguez, venció a India 232-228 y se coronó campeón de la etapa 4 de la Copa del Mundo.#OrgulloColombiano #MásMujeresEnElDeporte, pic.twitter.com/pWIQ2KlEVP — Ministerio del Deporte (@MinDeporteCol) July 11, 2026

El camino no fue fácil. Colombia venía de derrotar en segunda ronda a la delegación de Hong Kong, llegando a los cuartos de final para sacar adelante un trámite muy equilibrado. Venció por un punto (234-233) a Italia, agregándole otro triunfo sufrido ante China (233-231).

La gran final tuvo un ingrediente muy especial. Cuando el duelo estaba en desventaja para Colombia por cinco puntos, necesitaba de un lanzamiento preciso de López. La arquera llegó a firmar un disparo de nueve unidades, suficiente para abrazarse entre las integrantes del equipo femenino.

“Felices de volver a estar en equipos, volver a ganar una medalla de oro para nuestro país después de mucho tiempo. Felices de que el equipo esté complementado. Hicimos esta vez un buen trabajo”, expresó Usquiano después de la victoria.

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