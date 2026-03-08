Paola Longoria: “En México ser mujer es un símbolo de fortaleza, un símbolo de lucha”

La raquetbolista destaca que ser mujer en México es símbolo de lucha y fortaleza. La campeona mundial recuerda cómo enfrentó desigualdad en el deporte y abrió camino.

La Diputada Federal reivindica el poder femenil en el país

En el Día Internacional de la Mujer, la raquetbolista Paola Longoria enaltece a las mexicanas por ser trabajadoras y pelear por igualdad de oportunidades en todas las áreas, además de que no olvida los retos a los que ella se enfrentó desde los siete años cuando inició en el deporte que la hicieron más fuerte y a llegar a luchar por ser la número uno del mundo en su disciplina. “Hoy en México ser mujer es un símbolo de fortaleza, símbolo de lucha y que no nos demos por vencidas, que no nos agachemos, que hemos abierto y peleado muchos años por las que se quedaron en el camino, por las que ya no están y están desaparecidas que han decidido alzar la voz por nosotras, tenemos que seguir dando esa batalla”, aseveró en entrevista con Claro Sports.

Paola rememora el camino que surcó en el deporte ante sueldos menores al de los varones, el jugar en canchas distintas, el trato en el tour profesional y los patrocinios, pero le ayudó a que su mamá Leticia López le dijo que siempre alzara la voz con respeto. “En mi deporte se apoyaba más a los hombres que a las mujeres, había más oportunidades para la liga varonil hasta en el tema profesional cuando siempre ponían a los hombres en el horario espectacular y a las mujeres nos mandaban a la cancha de atrás. El dinero de los premios económicos iba a ver una gran diferencia, que ya no existe tan descabellado que antes era tres veces el sueldo de las mujeres, lo fuimos cambiando”, dijo.

La potosina de 36 años veo los cambios que pudieron conseguir en su deporte, en que los sueldos si bien los mismos, ya no existe tanto la diferencia entre hombres y mujeres, además de que se han ocupado puestos en los que antes solo había hombres como el de ser presidenta de México. “Me tocó estar a los casi 20 años como Número Uno y empezar a tener que pelear con los organizadores esa parte, entender que el dinero de los premios económicos iba a ver gran diferencia, el trato, desde que llegaban, el vestidor; para ellos era padrísimo, un lounge, la comida, y para nosotras era ‘ah sí, ya nos acordamos que tenían que ponerles comida’. Me tocó verlas y vivirlas, pero en tema de violencia en el deporte no porque mi mamá viajó conmigo porque mi mamá cerró una fila muy importante”, explicó.

Paola abrió camino en su deporte al lograr que algunas marcas la usaran como imagen tras ser la mejor del mundo, que jueguen en las mismas canchas que los hombres, además consiguió que durante la gestión de Jesús Mena se construyera una cancha de cristal en México y traer torneos internacionales. “Sí nos ha tocado muy difícil a las mujeres en cuanto a la misma igualdad, a las violencias a las que nos encontramos en los trabajos, en el deporte; me tocó el clásico entrenador: ‘tú no tienes talento’, ese no es el swing porque llegué del tenis y me decían ‘con eso no vas a llegar a nada’”, explicó la potosina.

La también presidenta de la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados asegura que a ella le benefició el que después de los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 se le comenzó a ver como una marca, para tener patrocinios con montos iguales al de los varones hasta que la pidieran en los torneos para que hubiera más gente. “Mi marca empezó a crecer, mi carrera en ascenso, las marcas me usaban como caras de muchas de ellas, fui en abrir patrocinios con un banco, eso es una gran satisfacción porque sí nos ha tocado muy difícil a las mujeres”, relató.

La seis veces campeona mundial ahora cumple el rol de atleta en activo, de diputada federal velando por el apoyo al deporte y menos diferencias hacia las mujeres, y próximamente debutará como mamá. “Como diputada soy la voz de esa gente que votó por mí, que me respaldó, tengo que ver para mejorar las colonias, la seguridad, aunque no todo está para que un diputado pueda hacerlo. En la Comisión del deporte velo por los derechos de los deportistas y nunca dejando atrás que ellos son a los que nosotros nos debemos, y también hicimos foros de violencia en el deporte que se subió al Pleno con una iniciativa y ahora está en el Senado. Ahora de mamá primeriza en el proceso de embarazo quiero lo mejor, y si está en mis manos ayudar para beneficiar siempre querremos lo mejor para nuestros hijos”, acotó.

