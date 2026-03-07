¡Orgullo colombiano! Ángel Barajas es campeón de barras paralelas en la Copa del Mundo

El colombiano se viste de oro y continúa su preparación de cara a lo que sería su participación en Los Ángeles 2028.

Ángel Barajas, gimnasta colombiano | Comité Olímpico Colombiano.

Colombia amanece este sábado 7 de marzo con grandes noticias. El gimnasta Ángel Barajas se vistió de oro en la Copa del Mundo que se celebra por estos días en Bakú, Azerbaiyán en la modalidad de barras paralelas. Excelsa presentación del cucuteño que continúa con su camino hacía los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El joven cucuteño terminó su participación con 14.600 puntos, dejando en el segundo lugar a Wataru Tanigawa, representante de Japón con 14.200 unidades; el podio lo culminó Jesse Moore, de Australia con 14.000 pts.

Ángel Barajas había clasificado a la final de barras paralelas, tras culminar su participación en el quinto lugar con una puntuación de 13.633 unidades, inclusive en su rutina había sufrido una caída, algo que pudo superar con resiliencia y este sábado se viste de oro para el orgullo de todo el país.

¡Va por más!

La participación de Ángel Barajas en la Copa del Mundo en Bakú, Azerbaiyán no culmina. El cucuteño clasificó el pasado viernes a la final de las barras paralelas tras una puntuación de 14.633 en 6.5 de dificultad y 8.133 de ejecución. Pero no la tendrá nada fácil ya que se enfrentará a Tang Chia-Hung, Karimi Milad, Diyas Toishybek, Mukhammadzhon Iakubov, Karl Yulo, Kilan Van Der Aa y Vladyslav Hryko. Dicha disputa será este domingo.

Barajas, de 19 años, conquista su octava medalla en este tipo de competiciones. Ya lo había hecho en 2004 en barras paralelas, 2005 plata en barra fija, 2023 plata en aparatos, 2 oros en suelo y barras paralelas, 2024 plata en los Juegos Olímpicos de París y en el 2025 en barra fija. El cucuteño espera seguir aumentado su palmarés este 8 de marzo en Bakú.

