Efraín Juárez defiende el triunfo de Pumas y admite que deben mejorar en la contundencia

Efraín Juárez analiza el triunfo de Pumas ante Necaxa y agredeció la presencia de la afición en Aguascalientes

Efraín Juárez acepta que Pumas tiene errores | Imago 7

Efraín Juárez habló en conferencia de prensa después de la victoria de Pumas ante Necaxa en la Liga MX, partido en el que el entrenador destacó el funcionamiento de su equipo y señaló que el resultado fue consecuencia del trabajo realizado durante el encuentro.

El técnico explicó que el modelo de juego del equipo busca mantener claridad desde la salida y generar presencia constante en el área rival. “Parte de nuestro modelo de juego y lo que pretendemos es que seamos un equipo que tenga muy clara la idea desde la salida, que entienda perfectamente qué hacer en el último tercio. Creo que hoy fuimos merecedores del triunfo. El equipo en ningún momento, desde el minuto uno hasta el 98, trató de ir por el arco rival”, señaló.

Juárez indicó que el equipo generó varias oportunidades durante el encuentro, aunque reconoció que aún existen aspectos que deben corregirse para convertir esas aproximaciones en opciones de gol más claras. “Hoy estamos hablando otra vez de detalles, que es el último tercio, la definición, los tiros o la toma de decisión. La idea es que esos 20 tiros no se conviertan en un solo gol, sino que podamos crear más opciones claras para el equipo”, explicó.

El entrenador también habló sobre el desarrollo del partido entre el primer y el segundo tiempo, después de que el equipo registró un mayor número de llegadas durante la primera mitad. “Venimos de una jornada doble complicada en temas físicos, con un viaje de por medio. El equipo el martes hizo un esfuerzo importante y hoy llegábamos con lo último en el sentido físico después de tres partidos en seis días”, comentó.

Durante la conferencia, el técnico también fue cuestionado sobre su relación con otros integrantes del entorno del club. “De lo primero realmente sin comentarios. Hoy lo importante es enfocarse en el partido y en el equipo. Me enfoco mucho en cómo juega mi equipo y en lo que está haciendo”, respondió.

El entrenador también se refirió al respaldo de los seguidores universitarios que acudieron al estadio para acompañar al equipo durante el encuentro. “Agradecido con la afición. Ellos se identifican con lo que ven dentro de la cancha. Siempre he dicho que el contagio es de dentro de la cancha hacia afuera”, expresó.

El entrenador también destacó el respaldo de la directiva durante ese periodo, especialmente en momentos en los que el equipo enfrentó resultados adversos. “Después de una situación complicada, el presidente me dijo: ‘Sigo confiando en ti, estate tranquilo que vamos por buen camino porque 20 minutos no definen lo que hemos hecho’. Hoy creo que a la postre se ha dado esa circunstancia”, recordó.

Finalmente, Juárez habló sobre el momento que atraviesa el equipo en el torneo y señaló que el objetivo es mantener la regularidad para poder competir en la fase final. “Me parece que hoy somos un equipo regular, que eso es lo importante si quieres pelear cosas importantes. Estamos en la fecha 10 y es muy prematuro para hablar. Lo importante es cómo cierras y cómo llegas a los momentos importantes que es la Liguilla”.

