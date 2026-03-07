Diego Arias, al “todo o nada” con Nacional ante Águilas Doradas

El estratega del ‘Verdolaga’, tras el “mea culpa” por la pronta despedida de Sudamericana, afrontará un duelo clave en el Cincuentenario.

Diego Arias, DT de Nacional | VizzorImage

Diego Arias vive un incendio en Atlético Nacional. El ‘Verdolaga’ tendrá que reponerse tras recibir la bofetada más fuerte en el último tiempo: quedar eliminada en primera fase de Copa Sudamericana ante su clásico rival de toda la vida, Millonarios, en el propio recinto antioqueño. Sin duda, un batacazo muy duro que podría comprometer sus planes.

A pesar de la resistencia muy fuerte hacia Arias de los hinchas, quienes abuchearon al equipo después de culminarse el compromiso, parece que aún tiene sus ahorros para seguir. Se trató de la primera derrota como local en todo su ciclo como DT en el elenco verde. Eso sí, perdió el partido en el que no podía tropezar por nada del mundo, teniendo en cuenta la inversión de la nómina.

Algunas versiones en Medellín indicaron que el risaraldense podría renunciar a su cargo, o eso es lo que tenía en sus planes. No obstante, entre tanto revolcón en el banquillo, la dirigencia viene apuntándole a un proyecto a largo aliento. La confianza todavía está puesta en él, salvo que los próximos resultados no lo cobijen.

Eso quiere decir que dirigirá el duelo ante Águilas Doradas este sábado 7 de marzo. No toda la responsabilidad fue del técnico, por lo que el plantel queda en el ojo del huracán para enderezar un barco que tuvo un grave colapso. Es cuestión de hacer un “mea culpa” entre todos y mirar cómo cambiar la imagen deteriorada del club. No queda otra más que ganar todo en el país.

Águilas Doradas, el rival que buscará aprovecharse de la catarsis

El elenco dirigido por Juan David Niño es consciente de la situación actual del ‘Verdolaga’. Posiblemente rote algunos jugadores de cara al juego en el Cincuentenario de Medellín, donde seguro los hinchas de Nacional se harán sentir para alzar la voz de protesta. Una derrota dejaría muy mal parado a Arias y los protagonistas en el cotejo.

Por eso, el equipo dorado, que viene en alza últimamente, aspira a agravar la crisis. Sumó una victoria en Tunja contra Boyacá Chicó, además de un empate contra el líder Internacional de Bogotá. Desde lo futbolístico va caminando, con el claro objetivo de sumar y pelear por un lugar en los ocho.

Nacional tendrá como baja obligada la de Eduard Bello, quien vio la tarjeta roja frente al Tolima en su último duelo. Van dos derrotas de visitante, pero la tercera, en caso que darse, podría ser lapidaria para el ciclo de Arias. El ‘Verdolaga’, de este modo, necesita urgentemente oxígeno para encarrilar la motivación del equipo.

Los últimos compromisos de Nacional visitando a Águilas

Así va el historial reciente:

18.05.2025 | Águilas Doradas 2-1 Atlético Nacional | Liga BetPlay 2025-I.

04.02.2024 | Águilas Doradas 0-3 Atlético Nacional | Liga BetPlay 2024-I.

27.09.2023 | Águilas Doradas 0-3 Atlético Nacional | Copa BetPlay 2023.

17.04.2022 | Águilas Doradas 1-0 Atlético Nacional | Liga BetPlay 2022-I.

