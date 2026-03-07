George Russell admite retos con los nuevos monoplazas pese a ganar la pole position

El piloto de Mercedes tendrá la posición de privilegiada en el Gran Premio de Australia

George Russell sabe de los nuevos retos que implican los nuevos coches | Reuters

George Russell se quedó con la pole position del Gran Premio de Australia 2026 de la Fórmula 1 y, tras la clasificación, explicó que los nuevos monoplazas han cambiado la manera de afrontar distintos momentos de un fin de semana de carrera. El piloto británico de Mercedes señaló que, aunque arrancará desde el primer lugar, todavía existen aspectos básicos que ahora exigen mayor control dentro de la pista y en el trabajo del equipo.

En sus declaraciones posteriores, el corredor británico indicó que varias maniobras que antes parecían habituales ahora representan una dificultad con esta generación de autos. “Muchas de las cosas simples de antes, como las largadas y las paradas en pits, son mucho más complicadas con estos coches nuevos”, expresó Russell al referirse a los ajustes que deben hacer tanto los pilotos como las escuderías.

Russell también reveló cuál fue el mensaje que compartió con Mercedes antes del cierre de la Qualy. Según explicó, el objetivo principal era completar una sesión sin errores ante lo que pudiera suceder en la carrera del domingo. “Le dije al equipo en el garaje al inicio de la Q3: ‘hagamos una sesión limpia, porque quién sabe qué pueda pasar mañana’”, comentó el británico después de asegurar el primer puesto de salida.

El piloto de la escudería cerró su balance con una valoración del resultado obtenido junto a su equipo en Melbourne. “Fue un gran día y juntos estamos en la mejor posición posible”, afirmó Russell, quien partirá desde la primera plaza en el arranque de la temporada 2026 y buscará convertir esa ventaja en resultado durante la competencia.

Isack Hadjar apunta al podio pese a la velocidad de Mercedes

Del otro lado de la parrilla, Isack Hadjar explicó que su clasificación tuvo un desarrollo estable, aunque reconoció que el proceso previo presentó algunos contratiempos. El piloto francés de Red Bull señaló que no se veía en condiciones de pelear por los tres primeros lugares frente al ritmo mostrado por Ferrari y McLaren. “Fue una clasificación muy fluida. La preparación rumbo a la qualy durante todo el fin de semana fue un poco difícil”, señaló.

Hadjar agregó que su mejor vuelta llegó al final de la sesión y que eso le permitió mejorar su posición para la carrera. “No estábamos en posición de pelear por el top tres. Siento que Ferrari y McLaren estaban por delante de mí, pero fuimos construyendo la sesión durante toda la clasificación y fue una muy buena última vuelta”, declaró el francés, quien también habló de la diferencia que observa frente al ritmo de Mercedes.

Sobre sus opciones para la carrera, Hadjar fue directo al señalar que su margen de maniobra estará en la salida. “Lo único que puedo hacer es tener una mejor largada. Pero ellos son demasiado rápidos en este momento. Quiero mantener mi posición. Un segundo podio sería bueno”, afirmó el piloto de Red Bull, mientras Russell parte al frente con la referencia de que incluso las acciones más rutinarias se han vuelto complejas con los nuevos autos.

TE PUEDE INTERESAR: