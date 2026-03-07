Osasuna vs Mallorca, en vivo LaLiga 2025-26: resultado y goles de la jornada 27
Mientras el conjunto navarro tiene a la vista las posiciones europeas, el cuadro balear padece de estrés con el descenso.
¿A qué hora inicia Osasuna vs Mallorca hoy, 7 de marzo de 2026?
Estos son los horarios para distintos territorios del continente americano:
- México: 7:00 a.m.
- Colombia: 8:00 a.m.
- Estados Unidos (Washington D.C.): 8:00 a.m.
- Centroamérica (Costa Rica): 7:00 a.m.
- Argentina: 10:00 a.m.
Alineaciones de Osasuna vs Mallorca para la jornada 27, al momento
Osasuna: Sergio Herrera; Rosier, Catena, Herrando, Javi Galán; Rubén García, Moncayola, Torró; Aimar Oroz, Budimir y Víctor Muñoz.
Mallorca: Leo Román; Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica; Mascarell, Samú Costa, Morlanes; Pablo Torre, Muriqi y Mateo Joseph.
¿Dónde ver Osasuna vs Mallorca en vivo? Canales de TV y streaming online
Las opciones de televisión cambian según el país en donde se encuentre la persona, así:
- México: Sky Sports e Izzi.
- Colombia: DSports.
- Estados Unidos: ESPN y FuboTV.
- Centroamérica: Sky Sports.
- Argentina: DSports.