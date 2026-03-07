Osasuna vs Mallorca, en vivo LaLiga 2025-26: resultado y goles de la jornada 27

Mientras el conjunto navarro tiene a la vista las posiciones europeas, el cuadro balear padece de estrés con el descenso.

Osasuna y Mallorca llegan con realidades distintas.

¿A qué hora inicia Osasuna vs Mallorca hoy, 7 de marzo de 2026?

Estos son los horarios para distintos territorios del continente americano:

México: 7:00 a.m.

7:00 a.m. Colombia: 8:00 a.m.

8:00 a.m. Estados Unidos (Washington D.C.): 8:00 a.m.

8:00 a.m. Centroamérica (Costa Rica): 7:00 a.m.

7:00 a.m. Argentina: 10:00 a.m.

Alineaciones de Osasuna vs Mallorca para la jornada 27, al momento

Osasuna: Sergio Herrera; Rosier, Catena, Herrando, Javi Galán; Rubén García, Moncayola, Torró; Aimar Oroz, Budimir y Víctor Muñoz.

Mallorca: Leo Román; Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica; Mascarell, Samú Costa, Morlanes; Pablo Torre, Muriqi y Mateo Joseph.

¿Dónde ver Osasuna vs Mallorca en vivo? Canales de TV y streaming online

Las opciones de televisión cambian según el país en donde se encuentre la persona, así:

México: Sky Sports e Izzi.

Sky Sports e Izzi. Colombia: DSports.

DSports. Estados Unidos: ESPN y FuboTV.

ESPN y FuboTV. Centroamérica: Sky Sports.

Sky Sports. Argentina: DSports.

