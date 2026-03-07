MallorcaOsasuna

Osasuna vs Mallorca, en vivo LaLiga 2025-26: resultado y goles de la jornada 27

Publicado por Redacción Claro Sports

Mientras el conjunto navarro tiene a la vista las posiciones europeas, el cuadro balear padece de estrés con el descenso.

Osasuna y Mallorca llegan con realidades distintas.
Osasuna y Mallorca llegan con realidades distintas.

¿A qué hora inicia Osasuna vs Mallorca hoy, 7 de marzo de 2026?

Estos son los horarios para distintos territorios del continente americano:

  • México: 7:00 a.m.
  • Colombia: 8:00 a.m.
  • Estados Unidos (Washington D.C.): 8:00 a.m.
  • Centroamérica (Costa Rica): 7:00 a.m.
  • Argentina: 10:00 a.m.

Alineaciones de Osasuna vs Mallorca para la jornada 27, al momento

Osasuna: Sergio Herrera; Rosier, Catena, Herrando, Javi Galán; Rubén García, Moncayola, Torró; Aimar Oroz, Budimir y Víctor Muñoz.

Mallorca: Leo Román; Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica; Mascarell, Samú Costa, Morlanes; Pablo Torre, Muriqi y Mateo Joseph.

¿Dónde ver Osasuna vs Mallorca en vivo? Canales de TV y streaming online

Las opciones de televisión cambian según el país en donde se encuentre la persona, así:

  • México: Sky Sports e Izzi.
  • Colombia: DSports.
  • Estados Unidos: ESPN y FuboTV.
  • Centroamérica: Sky Sports.
  • Argentina: DSports.

Te puede interesar

Álvaro Arbeloa tiene fe en el Real Madrid: “Queda mucha liga y muchos puntos”

LaLiga

Álvaro Arbeloa tiene fe en el Real Madrid: “Queda mucha liga y muchos puntos”

Real Madrid consigue triunfo de último minuto ante el Celta de Vigo

LaLiga

Real Madrid consigue triunfo de último minuto ante el Celta de Vigo

Athletic vs Barcelona en vivo: horario y dónde ver la jornada 27 de LaLiga 2026

LaLiga

Athletic vs Barcelona en vivo: horario y dónde ver la jornada 27 de LaLiga 2026

En vivoMinuto a minuto