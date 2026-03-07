Checo Pérez, positivo de cara al GP de Australia: “Buscaremos tener una carrera sólida”

El piloto mexicano quedó eliminado en la Q1 tras un fin de semana marcado por problemas mecánicos

Pérez durante la Qualy del GP de Australia | REUTERS/Mark Peterson

El debut de Sergio Pérez con el equipo Cadillac en la Fórmula 1 comenzó con dificultades en el inicio del fin de semana del Gran Premio de Australia 2026. El piloto mexicano quedó eliminado en la Q1 tras un fin de semana marcado por problemas mecánicos, incluyendo fallos en el sistema de combustible y una fuga hidráulica que limitaron su actividad en las prácticas libres.

El Albert Park fue testigo de un inicio complicado para Pérez, quien solo pudo completar una vuelta con neumáticos blandos en la tercera práctica antes de la clasificación. Este limitado rodaje condicionó su desempeño en la sesión, dejando claro que Cadillac aún tiene un largo camino por recorrer en términos de rendimiento puro.

Luego de quedar fuera de los 16 primeros, Checo mantuvo una actitud positiva, asegurando que el objetivo principal de este primer fin de semana es recopilar información sobre el monoplaza y su comportamiento en pista. Para el mexicano, la clasificación fue su primera oportunidad real de probar el límite del coche.

En declaraciones posteriores a la sesión, Pérez señaló: “Sí, creo que hoy fue una sesión muy desafiante para nosotros en la preparación para la clasificación. No habíamos dado ninguna vuelta, así que creo que la clasificación salió muy bien en términos de procedimientos, en términos de maximizar lo que tenemos como coche. Y eso es todo lo que puedo pedir por ahora”.

Al ser consultado sobre si los giros en la Q1 representaron su primer contacto real con el coche en modo de ataque, Pérez fue tajante: “Sí, sí, de verdad. No había podido obtener ninguna lectura, pero estuve contento con el equilibrio. Estuve contento con la vuelta, con los procedimientos. Así que, sí, paso a paso”.

Checo concluyó destacando que la meta para la carrera del domingo es tener un desempeño sólido, aprovechando la experiencia acumulada en la clasificación: “Todo lo que puedo pedir para mañana es hacer lo mismo, ya sabes, tener una carrera sólida”, indicó confiado pese a las dificultades iniciales.

