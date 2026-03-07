Resultados de las loterías Medellín, Santander y Risaralda: números que cayeron y ganadores | 6 de marzo de 2026

Publicado por Redacción Claro Sports

Consulte sus tiquetes, tal vez se un feliz ganador pero a aún lo desconoce.

Lotería de Medellín.
Lotería de Medellín / Logo.

Los chances y las loterías cumplen un papel importante en la actualidad colombiana. Por tal motivo en Claro Sports puede encontrar toda la información sobre lo sucedido este viernes 6 de marzo del 2026. Cierre la semana laboral bien informado.

MiLoto

Miloto 30 05 12 14 29

Medellín

Lotería de Medellín 8857 -Serie 091 – La 5ta 1

Santander

Lotería de Santander 5904 – Serie 034 – La 5ta 4

Risaralda

Lotería de Risaralda 9197 – Serie 251 – La 5ta 1

Dorado
Mañana 8655 – La 5ta 4 – Tarde 1776 – La 5ta 8

Culona
Día 6685 – Noche 5586

Astro Sol
1456 – Signo Acuario

Astro Luna
3535 – Signo Géminis

Pijao de Oro
8603 – La 5ta 3

Paisita
Día 8180 – La 5ta 1 – Noche 4353

Chontico
Día 3281 – La 5ta 4 – Noche 4831 – La 5ta 9

Cafeterito
Tarde 3987 – La 5ta 6 – Noche 4072 – La 5ta 6

Sinuano
Día 2852 – La 5ta 5 – Noche 3171 – La 5ta 7

Cash Three
Día 062 – Noche 373

Play Four
Día 0522 – Noche 2742

Samán
Día 5931

Caribeña
Día 4657 – La 5ta 9 – Noche 5909 – La 5ta 5

Motilón
Tarde 0579 – La 5ta 9 – Noche 6175 – La 5ta 5

Fantástica
Día 4376 – La 5ta 9 – Noche 0603 – La 5ta 3

Antioqueñita
Día 8927 – La 5ta 5 – Tarde 6890 – La 5ta 4

Win 4
0283

Evening
1552

Lea también:

Resultados de las loterías Bogotá y Quindío: números que cayeron y ganadores | 5 de marzo de 2026

Loterias Colombia

Resultados de las loterías Bogotá y Quindío: números que cayeron y ganadores | 5 de marzo de 2026

Resultado MiLoto hoy, 5 de marzo de 2026: estos son los números ganadores

Loterias Colombia

Resultado MiLoto hoy, 5 de marzo de 2026: estos son los números ganadores

Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 4 de marzo de 2026

Loterias Colombia

Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 4 de marzo de 2026