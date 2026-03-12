Duplantis agranda su leyenda: rompe por 15ª vez el récord mundial en salto con pértiga

Duplantis consiguió la altura récord en una competencia celebrada en su país, frente a su público

Duplantis extiende su leyenda una vez más | TT News Agency via REUTERS

El sueco Armand Duplantis volvió a hacer historia en el atletismo internacional. El campeón olímpico y mundial estableció un nuevo récord del mundo por decimoquinta vez en salto con pértiga tras alcanzar los 6.31 metros durante el meeting indoor Mondo Classic disputado en la ciudad de Uppsala.

La nueva marca mejora en un centímetro su propio registro anterior y confirma el dominio del atleta sueco en esta disciplina. Duplantis consiguió la altura récord en una competencia celebrada en su país, frente a su público, en un evento que lleva su propio nombre.

El camino hacia la marca fue prácticamente perfecto. Duplantis inició la competencia superando los 5.65 metros sin inconvenientes, una altura que utilizó como punto de partida antes de aumentar gradualmente la dificultad en cada intento.

Posteriormente logró franquear los 5.90 metros y más tarde los 6.08 metros, manteniendo una ejecución limpia en cada salto. Tras asegurar esas alturas, el sueco decidió intentar una nueva plusmarca mundial, objetivo que finalmente consiguió.

Con el salto de 6.31 metros, Duplantis estableció un nuevo récord del mundo en la especialidad. En el salto con pértiga, a diferencia de otras pruebas del atletismo, el registro mundial es único y se contabiliza tanto para competencias al aire libre como para eventos bajo techo.

El nuevo récord representa un capítulo más en la trayectoria del atleta de 25 años, quien se ha consolidado como la figura dominante de esta disciplina en los últimos años dentro del atletismo internacional.

Desde que estableció su primer récord mundial en 2020, Duplantis ha ido mejorando progresivamente la marca con regularidad. La plusmarca conseguida en Uppsala representa la decimoquinta ocasión en que el sueco rompe el récord del mundo.

Te puede interesar: