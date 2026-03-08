Mujeres de oro: las deportistas colombianas que han hecho historia en el mundo

Estas son algunas de las mujeres colombianas que hicieron historia en el deporte con medallas olímpicas, récords y logros internacionales.

El deporte colombiano también se ha construido gracias al talento, disciplina y perseverancia de grandes mujeres que han dejado huella en la historia. A lo largo de las últimas décadas, varias deportistas han alcanzado logros históricos en Juegos Olímpicos, campeonatos mundiales y competencias internacionales, convirtiéndose en referentes para nuevas generaciones y en símbolos del crecimiento del deporte femenino en el país.

Mujeres que cambiaron la historia del deporte colombiano

Una de las figuras más representativas es Mariana Pajón, conocida como la ‘Reina del BMX’. La antioqueña es la única deportista colombiana con dos medallas de oro olímpicas, conseguidas en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y en los Juegos Olímpicos de Rio 2016, además de una plata en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. Su dominio en la disciplina la ha consolidado como una de las grandes leyendas del BMX a nivel mundial.

Mariana Pajón incluida en la Comisión de Atletas del COI | VizzorImage.

Otra pionera del deporte colombiano es María Isabel Urrutia, quien hizo historia al ganar la primera medalla de oro olímpica para Colombia en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000 en levantamiento de pesas. Su triunfo marcó un antes y un después para el deporte nacional y abrió el camino para que otros atletas soñaran con lo más alto del podio.

Referentes del alto rendimiento

En el atletismo, Caterine Ibargüen se convirtió en una de las mejores exponentes del salto triple en la historia. La deportista ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Rio 2016 y la plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, consolidando una carrera llena de títulos internacionales y un legado que elevó el prestigio del atletismo colombiano.

También sobresale Cecilia Baena, conocida como ‘Chechi’, considerada una de las patinadoras más exitosas del país. A lo largo de su trayectoria conquistó 24 títulos mundiales, convirtiéndose en una figura emblemática del patinaje de velocidad y en una de las deportistas más laureadas de Colombia.

Otra atleta que abrió camino fue Ximena Restrepo, quien obtuvo la medalla de bronce en los 400 metros planos en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, siendo una de las primeras mujeres colombianas en subir al podio olímpico y una inspiración para el desarrollo del atletismo femenino.

Nuevas generaciones que siguen dejando huella

El legado de estas pioneras también ha sido fortalecido por otras deportistas destacadas como María Luisa Calle, primera ciclista colombiana en ganar una medalla olímpica con el bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, y Jackeline Rentería, quien logró dos medallas de bronce en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

A esta lista se suman nombres como Sofía Gómez Uribe, reconocida por sus récords mundiales en apnea; Tatiana Calderón, quien ha competido en la Fórmula 2 y ha sido piloto de pruebas en la Fórmula 1; y Ana Cristina Sanabria, ganadora de la primera edición de la Vuelta a Colombia Femenina 2016; Mari Leivis Sánchez, medallista de plata en Paris 2024 y Tatiana Rentería, presea de bronce en esas mismas justas. Todas ellas continúan demostrando que el deporte femenino colombiano sigue creciendo y escribiendo páginas memorables en la historia del país.

