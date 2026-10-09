Brenda Olaya mete a Colombia en el top 10 del Mundial de Judo 2026

La judoca nacida en Colombia de 22 años, Brenda Olaya, se quedó con el séptimo lugar del Mundial de Judo 2026.

Brenda Olaya pone a Colombia en el top mundial | Federación Internacional de Judo

Colombia sigue dando de que hablar gracias a sus diferentes deportistas que brillar a nivel mundial. En esta oportunidad el turno fue para el judo. De la mano de Brenda Olaya, el país amarillo, azul y rojo celebró estar entre los mejores siete del Mundial de Judo 2026. Este certamen se llevó a cabo en Bakú, Azerbaiyán.

La deportista colombiana se quedó con el séptimo lugar del Campeonato Mundial Senior de Judo. En la categoría de -78 kilogramos, Brenda Olaya, se metió dentro de las mejores 10 judocas del mundo. Así mismo, María Villalba y Francisco Balanta también representaron a Colombia en la cita orbital en la división de los -57 kilogramos y -100 kilogramos, respectivamente.

El camino al top 10 mundialista de Colombia con Brenda Olaya

El grupo A fue donde comenzó la participación de Brenda Olaya en el Mundial de Judo. En la primera ronda paso en limpio, pero en la segunda instancia superó a la austriaca Elena Dengg. Acto seguido, su rival fue la rumana Maidelines Gorguet-Veranes. Participante a la que también derrotó y se metió de lleno en el combate decisivo por estar en el cuadro principal de la competición.

Allí se vio las caras con la alemana Anna Monta Olek, quien cortó la racha de victorias de la colombiana y le negó el cupo a la semifinales de la cita orbital. Ese resultado, ubicó a la representante de Colombia en el cuadro por la medalla de bronce. En ese orden de ideas su primer combate fue ante la japones Kurena Ikeda, quien volvió a propinarle una derrota a la ‘cafetera’.

Así fue como Brenda Olaya terminó ubicada en la séptima casilla del Mundial de Judo 2026. Una muestra más de que esta atleta se ha venido estableciendo como la carta fuerte de Colombia y toda Sudamérica en cuanto al judo mundial se refiere. Eso sí, todo con miras de preparase de la mejor manera para llegar a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

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