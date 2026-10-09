Osmar Olvera desafía a China: “Ser bicampeón del mundo sería algo histórico”

El mexicano trabaja en su recuperación mientras prepara un nuevo ciclo con los Juegos Panamericanos, el Mundial y el sueño de los Juegos Olímpicos como grandes objetivos

Osmar Olvera cerró su temporada con grandes resultados con una nueva nominación al Atleta del Año de la World Aquatics, un reconocimiento que el clavadista mexicano recibe con satisfacción, aunque tiene claro que su principal objetivo sigue estando en la alberca.

En entrevista exclusiva con Playbook de Claro Sports, el medallista mexicano habló sobre lo que representa aparecer nuevamente entre los mejores clavadistas del mundo y compartió sus objetivos para el próximo ciclo, en el que tendrá la mira puesta en los Juegos Panamericanos, el Campeonato Mundial y, especialmente, en seguir construyendo el camino hacia su gran sueño olímpico.

“Se siente bonito que Aquatics te nomine como uno de los mejores clavadistas. Es un privilegio y habla de que estamos haciendo bien las cosas y de que fue un gran año”, señaló Olvera, quien además celebró que Randal Willars también figure entre los nominados.

Para Osmar, el hecho de que dos mexicanos aparezcan en esta lista tiene un significado especial, sobre todo porque ambos han conseguido competir de tú a tú con los representantes de China, una de las grandes potencias históricas de los clavados.

“Somos dos mexicanos, tanto Randal como yo, peleando por un premio contra puros chinos. Parece irónico, pero habla del buen nivel que tenemos los mexicanos”, explicó el clavadista, quien considera que los resultados obtenidos frente a los asiáticos deben servir como motivación para seguir elevando el nivel.

Olvera reconoció que le gustaría ganar el premio después de haber sido nominado también el año pasado, aunque dejó claro que el reconocimiento no es lo que mueve su carrera.

“Espero que esta vez sí se dé, pero si no se da, no pasa nada. Yo seguiré esforzándome, seguiré yendo a cada competencia con ese objetivo de querer dar lo mejor, de querer ganar, de querer poner a México en lo más alto. Tarde o temprano se dará ese reconocimiento. Aunque no lo busco de forma directa, sé que si sigo trabajando, si sigo haciendo lo que estoy haciendo, pues tarde o temprano llegará”, afirmó.

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El mexicano considera que la verdadera meta es conseguir que las victorias ante los clavadistas chinos dejen de ser hechos aislados. “Ellos ya saben que les podemos ganar, pero que ya se vuelva algo más habitual y no sea algo que pase solamente una vez”, explicó.

Esta competencia también representa una motivación para ambos mexicanos. Olvera y Willars han conseguido acercarse cada vez más al nivel de los representantes asiaticos, por lo que el objetivo es convertir esos resultados en una constante dentro de las grandes competencias internacionales.

Osmar Olvera ya piensa en el próximo ciclo

Después de una temporada intensa, Olvera aprovechó el cierre del año para comenzar a atender las lesiones que fue acumulando durante los últimos meses. El clavadista explicó que trabaja junto a su equipo multidisciplinario para recuperarse de la mejor manera y llegar completamente preparado al inicio de la próxima temporada.

“Ahorita justamente estoy cuidando, atendiendo las lesiones que llevaba cargando todo este año. Toda la recuperación va muy bien con todo mi equipo multidisciplinario. Estamos haciéndolo de la mejor forma para que, ya que inicie el próximo año y la temporada, estar al 100 por ciento en todos los aspectos”, comentó.

El panorama que tiene por delante es ambicioso. Olvera quiere competir en los Juegos Panamericanos y el Campeonato Mundial, pero también tiene una meta que podría marcar otro capítulo importante en su carrera: repetir el título mundial que ya consiguió.

“Quiero seguir luchando y sueño con repetir ese campeonato del mundo. Ser bicampeón del mundo también sería algo histórico, así que sin duda estoy trabajando muy, muy duro para que así sea”, aseguró.

El camino, sin embargo, tendrá que comenzar desde el proceso selectivo. El clavadista sabe que antes de pensar en las grandes competencias deberá ganarse nuevamente su lugar, por lo que prefiere avanzar paso a paso, aunque sin perder de vista el objetivo que ha guiado su carrera: conseguir más medallas y acercarse cada vez más al sueño olímpico.

¿Osmar Olvera volverá a entrenar en China?

Uno de los planes que se analizan es realizar nuevamente un campamento de preparación en China, una posibilidad que ya se encuentra en conversaciones con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

“Ya se está platicando con CONADE hacer un campamento en China de nuevo. Por ahora, pues, son las pláticas. Esperemos que sí se pueda, que sí estemos allá un par de meses entrenando y preparándonos. Sería lo ideal”, explicó Olvera.

El mexicano considera que volver a China sería el escenario ideal para continuar con su preparación, especialmente ante el nivel de competencia que representan los clavadistas de ese país. Por ahora, el plan todavía se encuentra en negociaciones, pero Olvera espera que pueda concretarse para comenzar a trabajar cuanto antes de cara a los grandes objetivos del próximo ciclo.

Mientras espera la definición de ese campamento y continúa con su recuperación, Osmar Olvera mantiene clara la ruta: seguir compitiendo al máximo nivel, convertir en algo habitual las victorias sobre los representantes chinos y buscar nuevos títulos para México.