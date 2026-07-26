Estreno de La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy 26 de julio: habitantes, cuartos y dinámicas

La Casa de los Famosos México 2026 estrena temporada este 26 de julio con la presentación de los 15 famosos que buscarán el premio de 4 millones de pesos

La Casa de los Famosos, nueva temporada | Captura de pantalla

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México está lista para abrir sus puertas este domingo 26 de julio con una edición que promete una de las competencias más intensas del reality. La producción prepara una nueva etapa con cambios en la convivencia, un elenco renovado y estrategias que podrían marcar la diferencia desde los primeros días, donde las alianzas, los conflictos y las decisiones dentro de la casa serán protagonistas.

Esta temporada llega con una nueva distribución de los habitantes a través de tres habitaciones temáticas: Tulum, Ibiza y Malibú, una modificación que busca romper con la formación de grupos dominantes como ocurrió en ediciones anteriores. Entre las figuras confirmadas destacan actores, conductores, creadores de contenido, músicos e influencers, quienes tendrán que enfrentar nuevas dinámicas como la Moneda del Destino y el Robo de la Salvación, retos que prometen cambiar el rumbo de la competencia y aumentar la presión entre los participantes.

¿Dónde ver en vivo el estreno de La Casa de los Famosos México 2026?

El reality show de TelevisaUnivision arranca este domingo 26 de julio en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro de México, con una gala especial que marcará el inicio de una nueva etapa de convivencia, polémicas y estrategias entre las celebridades que buscarán conquistar al público.

Los seguidores del programa podrán disfrutar del estreno a través de Las Estrellas, señal que transmitirá las galas dominicales y las eliminaciones. De lunes a viernes, los resúmenes y las dinámicas diarias llegarán por Canal 5 a las 22:00 horas. Además, quienes quieran seguir cada detalle de la casa tendrán la opción de ViX Premium, plataforma que ofrecerá la transmisión en vivo las 24 horas con multicámaras, mientras que el sitio oficial del programa contará con una cámara principal gratuita durante las primeras dos semanas de competencia.

La Casa de los Famosos México 2026: todos los habitantes confirmados

La cuarta edición del reality show ya cuenta con su grupo de celebridades confirmado para enfrentar el desafío dentro de la competencia. Un total de 15 famosos integran el elenco inicial que buscará quedarse con el título de campeón, obtener el premio económico y superar cada una de las pruebas que pondrán a prueba sus habilidades durante la temporada.

A lo largo del programa, los participantes tendrán que sortear desafíos, nominaciones y movimientos estratégicos para avanzar dentro de la casa y mantenerse como candidatos al triunfo. Pese a que la lista oficial ya fue anunciada, la producción mantiene abierta la posibilidad de incorporar nuevos concursantes durante la gala de estreno, por lo que todavía podrían aparecer más sorpresas antes del comienzo de la competencia.

La Casa de los Famosos México 2026: ¿Cuándo son las galas de eliminación y dónde verlas en vivo?

La espera terminó para los seguidores de La Casa de los Famosos México, pues la nueva temporada del reality más comentado de la televisión mexicana ya cuenta con horarios establecidos. La nueva edición llega con un renovado grupo de celebridades que enfrentará el reto de convivir bajo el mismo techo, crear estrategias y ganarse el apoyo del público.

Desde la primera emisión, la competencia promete una mezcla de emociones con alianzas inesperadas, conflictos entre habitantes, decisiones clave y momentos que marcarán la conversación en redes sociales. Cada semana, los famosos tendrán que superar las pruebas dentro de la casa y enfrentar el riesgo de abandonar el programa en una lucha constante por alcanzar la gran final.

La programación mantendrá el formato que los espectadores ya conocen durante toda la temporada. Las Galas de Eliminación se transmitirán cada domingo a las 20:30 horas por Las Estrellas, mientras que Canal 5 ofrecerá las Galas Diarias de lunes a viernes a las 22:00 horas. Además, ViX contará con contenido exclusivo y acceso a las cámaras en vivo las 24 horas para seguir cada detalle de la convivencia.

Con el paso de las semanas llegarán las nominaciones, las estrategias de juego y las polémicas que definirán el rumbo de esta edición. Claro Sports tendrá la cobertura completa de La Casa de los Famosos México con las noticias más importantes, las reacciones de los participantes, los momentos más destacados y todos los detalles que generen conversación alrededor del reality.

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