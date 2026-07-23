La Casa del Dragón 3, capítulo 6: ¿Qué día se estrena y a qué hora sale el nuevo episodio de la serie de HBO?

Rhaenyra enfrenta nuevas conspiraciones en Desembarco del Rey, mientras la guerra entre los Targaryen avanza hacia la recta final de la temporada

¿De qué trata el capítulo 6 de La Casa del Dragón? | HBO Max

La tercera temporada de La Casa del Dragón continuará esta semana con el estreno de su sexto capítulo, episodio que colocará la historia a dos entregas de concluir la actual tanda. La serie de HBO mantiene su lanzamiento semanal y presenta nuevos movimientos dentro de la guerra civil de la Casa Targaryen por el control del Trono de Hierro.

El capítulo anterior, titulado Unbowed and Unbent, se concentró en las consecuencias políticas de la llegada de Rhaenyra Targaryen a Desembarco del Rey. La monarca comenzó a enfrentar dificultades para conservar el control de la capital, mientras Ormund Hightower impulsó una estrategia para debilitar su gobierno desde el interior.

La entrega también mostró el distanciamiento entre Rhaenyra y Daemon Targaryen, quienes mantienen diferencias sobre las prioridades de la guerra. Mientras ella pretende concentrar recursos en la búsqueda de Aemond, Daemon dirige su atención a los asesinatos y movimientos registrados dentro de la Guardia de la Ciudad.

La Casa del Dragón, temporada 3 ¿Cuándo sale el capítulo 6 y hora exacta de su estreno?

El capítulo 6 de la tercera temporada de La Casa del Dragón se estrenará el domingo 26 de julio de 2026. HBO programó los nuevos episodios para los domingos a las 21:00 horas del Este de Estados Unidos, por lo que estará disponible desde las 19:00 horas, tiempo del centro de México, tanto en el canal de televisión como en HBO Max.

El lanzamiento será simultáneo en buena parte de América Latina. El episodio podrá verse a partir de las 20:00 horas en Colombia, Perú y Ecuador; a las 21:00 en Venezuela; y a las 22:00 en Argentina y Uruguay. Los usuarios necesitarán una suscripción activa a HBO Max para acceder al capítulo mediante dispositivos móviles, televisores, computadoras o consolas.

La temporada comenzó el 21 de junio y está compuesta por ocho episodios, con una entrega nueva cada semana. De acuerdo con el calendario anunciado por HBO, el capítulo final se estrenará el domingo 9 de agosto en Estados Unidos y América Latina.

¿De qué trata la serie La Casa del Dragón, temporada 3?

La Casa del Dragón adapta acontecimientos del libro Fuego y Sangre, escrito por George R. R. Martin, y se desarrolla aproximadamente 200 años antes de la historia presentada en Juego de Tronos. La trama sigue el conflicto conocido como la Danza de los Dragones, una guerra interna entre distintas ramas de la familia Targaryen.

La tercera temporada aborda el enfrentamiento entre los Negros, encabezados por Rhaenyra Targaryen, y los Verdes, que buscan conservar la línea de sucesión de Aegon II. Tras varias batallas, pérdidas familiares y cambios de alianzas, la disputa se ha trasladado a Desembarco del Rey, las Tierras de los Ríos y otros puntos de Poniente.

El avance del capítulo 6 anticipa que Rhaenyra deberá atender las conspiraciones que amenazan su autoridad desde el interior de la capital. Su llegada al Trono de Hierro no terminó con el conflicto, ya que distintos grupos intentan aprovechar la falta de estabilidad política y los problemas dentro de su consejo.

Aemond Targaryen también continuará como uno de los personajes centrales después de sobrevivir a los acontecimientos de Harrenhal. Su relación con Alys Rivers tendrá mayor desarrollo, mientras Alicent Hightower y Helaena permanecen atrapadas bajo la Fortaleza Roja tras intentar escapar mediante los túneles secretos.

La posición de Ser Criston Cole en las Tierras de los Ríos y los movimientos de Ormund Hightower formarán parte de las historias que avanzarán durante el episodio. La temporada también prepara nuevos enfrentamientos militares conforme los ejércitos de las dos facciones se acercan a otra etapa de la guerra.

La Casa del Dragón 3: calendario del estreno de todos los capítulos de la nueva temporada

HBO estrenará los ocho capítulos de la tercera temporada entre el 21 de junio y el 9 de agosto de 2026. La programación para México y América Latina mantiene los lanzamientos durante la noche de cada domingo.

Capítulo 1: domingo 21 de junio de 2026

domingo 21 de junio de 2026 Capítulo 2: domingo 28 de junio de 2026

domingo 28 de junio de 2026 Capítulo 3: domingo 5 de julio de 2026

domingo 5 de julio de 2026 Capítulo 4: domingo 12 de julio de 2026

domingo 12 de julio de 2026 Capítulo 5: domingo 19 de julio de 2026

domingo 19 de julio de 2026 Capítulo 6: domingo 26 de julio de 2026

domingo 26 de julio de 2026 Capítulo 7: domingo 2 de agosto de 2026

domingo 2 de agosto de 2026 Capítulo 8: domingo 9 de agosto de 2026

El sexto episodio marcará el ingreso de la temporada a su recta final. Después de su estreno quedarán dos capítulos para resolver las historias abiertas en Desembarco del Rey, Harrenhal y las Tierras de los Ríos, antes del cierre programado para agosto

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