Estreno de La Casa de los Famosos: ¿Cuándo es, a qué hora inicia y dónde verlo en vivo?

La cuarta temporada comenzará con 15 habitantes confirmados, tres habitaciones, nuevas dinámicas y posibles incorporaciones durante la gala inaugural

La Casa de los Famosos 2026, hora y canal para ver en vivo | @LaCasaFamososMx

La Casa de los Famosos México 2026 iniciará su cuarta temporada este domingo 26 de julio, fecha en la que los participantes ingresarán al inmueble para comenzar una convivencia seguida por cámaras durante las 24 horas. El programa volverá con pruebas semanales, nominaciones, salvaciones y eliminaciones, además de cambios en la distribución de los habitantes y en las herramientas que podrán modificar el desarrollo de la competencia.

La producción confirmó inicialmente a 15 habitantes, aunque adelantó que la cifra definitiva será mayor a la de ediciones anteriores y que durante la gala inaugural podrían revelarse nuevas incorporaciones. La temporada también contará con tres habitaciones llamadas Tulum, Malibú e Ibiza, cuyos integrantes serán definidos durante el comienzo del reality.

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo La Casa de los Famosos México 2026?

El estreno de La Casa de los Famosos México 2026 será el domingo 26 de julio a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, por la señal de Las Estrellas. La gala también podrá seguirse mediante ViX, plataforma que ofrecerá acceso a la convivencia en vivo las 24 horas del día para México y distintos países de Latinoamérica.

Las galas dominicales estarán destinadas a la eliminación de uno de los participantes, mientras que los programas de lunes a viernes se transmitirán por Canal 5. La cobertura se complementará con contenidos en Canal 9, Las Estrellas, ViX y las cuentas oficiales del reality en YouTube, Facebook, Instagram y TikTok, donde se publicarán entrevistas, anuncios y momentos de la convivencia.

La Casa de los Famosos México 2026: ¿Quiénes son los habitantes confirmados?

La lista presentada antes del estreno está integrada por Ernesto Laguardia, Karina Torres, Ximena Herrera, Aldo Rendón, Moisés Peñaloza, Cynthia Klitbo, Yahir, Flor Vigna, Masad Al-Tamimi, Arantza Ruiz, Ese Pérez, Fede Vigevani, Brianda Deyanara, Memo Schutz y Yanet García. Los 15 participantes competirán por permanecer dentro de la casa mediante las votaciones del público y las decisiones que se tomen durante las nominaciones.

La producción mantendrá en reserva los nombres y la cantidad de habitantes adicionales hasta la gala de apertura. Galilea Montijo informó que habrá más participantes de los acostumbrados en otras temporadas, por lo que el elenco completo será conocido una vez que comiencen las transmisiones del domingo.

🤩 Aquí les dejamos las PISTAS de los HABITANTES SORPRESA 👀 ¿Quiénes podrán ser? 👽🍌



🔺 Descúbrelo este domingo 26 de julio en punto de las 8:30 p.m. por #ViX, #LasEstrellas, #Canal5, #ElNueve y todas nuestras plataformas digitales pic.twitter.com/OPIUQof7R2 — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) July 21, 2026

La programación semanal comenzará los lunes con la Prueba del Líder; los martes se desarrollarán la prueba semanal, las noches de cine y la Cabina de las Tentaciones; los miércoles se realizarán las nominaciones; y los jueves estarán destinados al robo de la salvación, la cena de nominados y la búsqueda de la Moneda o las Cajas del Destino. Los viernes se disputará el duelo por la salvación y habrá una fiesta temática, mientras que el sábado se realizará la compra semanal y el domingo se celebrará la gala de eliminación.

Entre las modificaciones anunciadas se encuentran beneficios adicionales para quien gane la Prueba del Líder y la incorporación de la Cabina de las Tentaciones, dinámica que podrá colocar a los habitantes frente a decisiones individuales. Con tres habitaciones, más de 15 participantes y una transmisión permanente, la cuarta temporada comenzará con cambios en la organización de la casa y en las herramientas disponibles para los competidores.

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