La Casa de los Famosos México 2026: esta es la lista de los habitantes, cuántos más entrarán y nombre de los 3 cuartos

Luego de la revelación de 15 habitantes, cada vez quedan menos preparativos para el reality más visto de México

Todo sobre la nueva edición de La Casa de los Famosos. | @LaCasaFamososMx

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México 2026 está cada vez más cerca y la producción continúa revelando detalles de una edición que llegará con nuevas dinámicas, mayor interacción con la audiencia y modificaciones en la convivencia de los participantes. A pocos días del estreno, ya fueron presentadas las habitaciones donde vivirán los famosos durante su participación en el reality.

Además de conocer parte del elenco que formará parte de esta edición, la producción confirmó los nombres de los tres cuartos que dividirán la casa: Tulúm, Malibú e Ibiza. La distribución de los habitantes en estos espacios podría convertirse en un factor importante dentro del juego, ya que en temporadas anteriores las habitaciones fueron clave para crear alianzas, estrategias y enfrentamientos entre los participantes.

El estreno de La Casa de los Famosos México 2026 está programado para el domingo 26 de julio, fecha en la que los habitantes ingresarán oficialmente al inmueble para comenzar una convivencia que será seguida por las cámaras las 24 horas del día.

La Casa de los Famosos México 2026: lista completa de los habitantes

Con la presentación oficial de Memo Schutz y Yanet García durante la conferencia de prensa del martes 21 de julio, la cuarta temporada ya cuenta con los nombres de los famosos que iniciarán la competencia.

El elenco confirmado está integrado por 15 participantes, quienes buscarán convertirse en el nuevo ganador del reality y conquistar el premio económico mientras enfrentan las pruebas, nominaciones y estrategias dentro de la casa.

Los habitantes confirmados de La Casa de los Famosos México 2026 son:

Aunque este grupo ya fue anunciado oficialmente, la producción adelantó que todavía podría haber más incorporaciones durante la gala de estreno.

¿Cuántas habitaciones hay, cómo se llaman y quiénes quedaron en cada cuarto?

Para la temporada 2026, la producción confirmó que la casa tendrá tres habitaciones temáticas que llevarán los nombres de:

Cuarto Tulúm

Cuarto Malibú

Cuarto Ibiza

Hasta el momento no se ha revelado la distribución oficial de los participantes en cada espacio ni si alguno de los cuartos contará con beneficios especiales dentro de la competencia. Sin embargo, en las ediciones anteriores, la convivencia por habitaciones tuvo un papel importante en la formación de grupos, amistades y estrategias que modificaron el rumbo del programa.

La Casa de los Famosos México 2026: ¿Cuáles serán las nuevas dinámicas?

La cuarta temporada llegará con cambios en la manera en que la audiencia podrá seguir y participar en el reality. Durante la presentación oficial del programa, la producción anunció nuevas herramientas para ampliar la interacción con los seguidores.

Entre las principales novedades se encuentran:

Tres habitaciones temáticas: Tulúm, Ibiza y Malibú, que marcarán una nueva dinámica de convivencia.

Tulúm, Ibiza y Malibú, que marcarán una nueva dinámica de convivencia. Expansión de ViX a Latinoamérica: La transmisión en vivo estará disponible para suscriptores de la región.

La transmisión en vivo estará disponible para suscriptores de la región. Más votos para usuarios de ViX: Los suscriptores en México y Latinoamérica tendrán 10 votos adicionales con su cuenta.

Los suscriptores en México y Latinoamérica tendrán 10 votos adicionales con su cuenta. Multiventana: La audiencia podrá elegir qué cámaras seguir en tiempo real.

La audiencia podrá elegir qué cámaras seguir en tiempo real. Acceso gratuito por tiempo limitado en ViX: Una opción para que nuevos usuarios conozcan la transmisión del programa.

Una opción para que nuevos usuarios conozcan la transmisión del programa. Mesa de debate: Espacio de análisis sobre los acontecimientos dentro de la casa.

Espacio de análisis sobre los acontecimientos dentro de la casa. Canal oficial de WhatsApp: Permitirá encuestas y dinámicas con los seguidores.

“Buscamos que la experiencia sea más inmersiva, que la audiencia tenga más control, más acceso y más formas de ser parte del juego”, explicó la producción durante la presentación de la nueva temporada.

¿Cuántos famosos más entrarán a La Casa de los Famosos México 2026?

Aunque la producción ya confirmó a 15 habitantes, todavía existen espacios reservados para nuevas incorporaciones. Galilea Montijo adelantó que esta temporada contará con más participantes de los que normalmente ingresan al programa.

“Escuchen bien, en total habrá más habitantes de los que estamos acostumbrados en otras temporadas, por eso tampoco se pueden perder la gala inicial”, señaló la conductora.

Los nombres y la cantidad de nuevos integrantes todavía se mantienen bajo reserva y serán revelados durante la gala inaugural del domingo 26 de julio. La producción planea que estas incorporaciones formen parte de las sorpresas del estreno, por lo que la lista definitiva de habitantes se conocerá hasta el inicio oficial de la competencia.

¿Dónde ver en vivo La Casa de los Famosos México 2026? Canales de TV y streaming

Las galas dominicales de La Casa de los Famosos México 2026 se transmitirán por Las Estrellas, mientras que los programas de lunes a viernes estarán disponibles a través de Canal 5. Además, la plataforma ViX ofrecerá una señal en vivo las 24 horas del día, con acceso a la convivencia de los participantes en tiempo real.

Los seguidores también podrán encontrar contenido adicional en las redes sociales oficiales del reality en YouTube, Facebook, Instagram y TikTok, donde se compartirán entrevistas, anuncios, momentos destacados y material exclusivo durante toda la temporada.

Con nuevas habitaciones, más interacción digital y posibles habitantes sorpresa, La Casa de los Famosos México 2026 prepara una cuarta edición con cambios que buscarán mantener la atención de la audiencia desde el primer día.

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