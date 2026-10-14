La Granja VIP 2026: estos serían los granjeros nominados en la Asamblea hoy 14 de octubre

Kevyn ‘Bicolor’ y Azalia Ojeda ya están en la placa de la sexta semana; la Asamblea de este miércoles sumará nuevos nombres

La Granja VIP: Asamblea y nominaciones de hoy 14 de octubre | @lagranjavipmx

La Granja VIP 2026 llega este miércoles 14 de octubre a una nueva Asamblea, dinámica que modificará la tabla de nominados de la sexta semana. Antes de que los participantes emitan sus votos, dos nombres ya tienen un lugar confirmado: Kevyn ‘Bicolor’ Contreras y Azalia ‘La Negra’ Ojeda. La gala definirá quiénes se unirán a ellos rumbo a las pruebas de Salvación, Traición y la eliminación del próximo domingo.

La primera nominación llegó por medio del Legado de Pascal Nadaud, quinto eliminado de la temporada, quien eligió a Kevyn ‘Bicolor’ para comenzar la semana en riesgo. Un día después, Azalia perdió el Duelo de Nominación frente a Mario ‘Mono’ Osuna y se convirtió en la segunda integrante de la placa. Pablo Montero, ganador de la prueba del Capataz de esta semana, cuenta con inmunidad y no puede ser nominado durante la Asamblea.

La nominación ha sido una constante durante las primeras seis semanas: 16 granjeros han pasado al menos una vez por esta situación y cinco participantes ya abandonaron la competencia: Abigail Pak ‘La Coreañera’, María Karunna, Carlos Trejo, Kenny Avilés y Pascal Nadaud. Entre quienes continúan en el reality y han aparecido en distintas placas se encuentran Kevyn ‘Bicolor, Mónica Escobedo, Rafael Mercadante y Manelyk González, mientras la Asamblea de este miércoles volverá a modificar el grupo que corre riesgo de eliminación.

¿Quiénes son los nominados en la Asamblea en La Granja VIP 2026?

Hasta antes de la Asamblea, los únicos nominados oficiales son Kevyn ‘Bicolor’ Contreras y Azalia Ojeda. Los nombres adicionales se conocerán durante la gala de este 14 de octubre, una vez que los habitantes pasen al podio y emitan sus votos. Por ello, cualquier lista que incluya a más participantes antes de la transmisión debe considerarse una proyección y no una nominación confirmada. La dinámica de la semana anterior llevó a los habitantes que seguían en competencia a revelar públicamente sus decisiones y los motivos de sus votos.

Otro de los nombres que tampoco estará en riesgo es el de Mario ‘Mono’ Osuna, quien hasta ahora ha conseguido mantenerse fuera de la nominación. El exfutbolista fue Capataz en dos ocasiones y esta semana volvió a librarse de la tabla después de vencer a Azalia en el Duelo de Nominación, asegurando su permanencia en automático. Sus recientes diferencias dentro de la casa, entre ellas algunos cruces con Niurka Marcos y Kevyn ‘Bicolor’, lo colocan entre los participantes a seguir durante las próximas votaciones.

La Granja VIP 2026: ¿Cómo votar por tu granjero favorito? Paso a paso

Cuando las votaciones queden habilitadas, el público podrá apoyar a los nominados desde el sitio oficial de La Granja VIP o la aplicación TV Azteca En Vivo. El procedimiento consiste en entrar a la sección de votaciones, localizar al participante que se desea respaldar, asignarle los votos y finalmente enviarlos. También es posible repartir los apoyos entre diferentes granjeros, por lo que seleccionar un nombre no completa el proceso hasta confirmar el envío.

Desde el sitio web:

Ingresa al sitio oficial de votaciones de La Granja VIP.

Selecciona al Granjero que deseas apoyar.

Asigna los votos disponibles a tu favorito o distribúyelos entre varios nominados.

Envía tus votos para completar el proceso.

También puedes entrar a la página de Azteca UNO, buscar la sección de La Granja VIP y seleccionar la pestaña “VOTAR”. Recuerda que elegir al participante es parte del procedimiento: debes enviar los votos para finalizar tu participación.

Desde la aplicación:

Abre la aplicación en tu dispositivo.

Busca el banner de votaciones de La Granja VIP.

Ingresa al apartado para votar por tu Granjero favorito.

Selecciona al nominado y distribuye tus votos.

Envíalos para terminar.

Esta opción permite participar desde el teléfono y seguir las galas del reality desde la misma aplicación.

Cada usuario dispone de 10 votos diarios, que pueden concentrarse en un solo participante o dividirse entre varios. La plataforma también puede habilitar 10 votos adicionales después de utilizar los primeros apoyos mediante dinámicas como responder una encuesta, registrarse o seguir las instrucciones que aparezcan en pantalla. Las votaciones para salvar a los nominados se abren a partir de la Asamblea y permanecen disponibles hasta la gala de eliminación del domingo.

¿Dónde ver en vivo las galas y nominaciones de La Granja VIP 2026? TV y streaming

La Asamblea de La Granja VIP de este miércoles 14 de octubre comenzará a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, por Azteca UNO, con un pre show programado desde las 19:55 horas. Las galas regulares se transmiten de lunes a viernes a las 20:30 horas, mientras que la emisión dominical de eliminación inicia a las 20:00 horas. La programación semanal mantiene el lunes para el Capataz, martes para el Duelo, miércoles para la Asamblea, jueves para Salvación y viernes para Traición.

La transmisión también puede seguirse por internet mediante el sitio oficial de Azteca UNO y la aplicación TV Azteca En Vivo, opciones que permiten ver la señal desde celular, computadora, tableta y dispositivos compatibles. La producción cuenta además con contenido 24/7, disponible en sus plataformas digitales y mediante Disney+. Será durante la gala de este miércoles cuando se conozcan los nuevos habitantes que acompañarán oficialmente a Kevyn ‘Bicolor’ y Azalia Ojeda en la tabla de nominación de la sexta semana.